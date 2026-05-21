VIDÉO : une touriste meurt écrasée par un éléphant en pleine bagarre avec l'un de ses congénères

En se baignant avec des éléphants dans une rivière en Inde, une touriste a perdu la vie après s’être retrouvée prise au piège entre deux pachydermes en pleine bagarre.

Ce qui devait être un souvenir de vacances s’est transformé en tragédie.

La semaine dernière, une touriste de 33 ans est décédée en Inde lors d’une baignade avec des éléphants. Ce drame a conduit les autorités à renforcer la sécurité autour de cette activité touristique.

Une touriste tuée par un éléphant lors d’une baignade dans une rivière

L’incident s’est déroulé le lundi 18 mai dans un camp d’éléphants de Dubare, dans le district de Kodagu, dans le sud de l’Inde, rapporte le média indien NDTV.

La victime, originaire de Chennai, observait des éléphants se baigner dans une rivière lorsque Kanchan et Marthanda, deux mâles pesant 4 500 kg, se sont violemment affrontés.

Face à la situation, les cornacs sont intervenus pour les séparer, mais toutes leurs tentatives ont échoué.

STORY | Karnataka: Woman dies during elephant fight at Dubare camp; safety measures ordered



A woman was crushed to death during a fight between two trained elephants at the Dubare camp in Karnataka’s Kodagu district after one of the animals lost balance and fell on her,… pic.twitter.com/c4PqYCVxQP — Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026

Comme le précisent nos confrères, l’un des animaux a alors chargé son rival avec ses défenses, provoquant sa chute. En tombant, il s’est effondré sur la femme qui se trouvait à proximité.

Immobilisée au sol, la trentenaire a été piétinée par le pachyderme. Elle a succombé à ses blessures à la tête avant l’arrivée des secours, sous les yeux de son mari et de leur fils.

L’éléphant attaqué a lui aussi perdu la vie.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

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Des mesures de sécurité renforcées après le drame

La mort brutale de cette mère de famille a suscité une vive émotion dans la région. Le ministre des Forêts du Karnataka a fait part de sa tristesse et adressé ses condoléances aux proches de la victime.

« Même si les éléphants en captivité sont dressés, il reste difficile de prévoir leur comportement », a-t-il souligné.

Selon la presse locale, une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes de l’incident.

Crédit Photo : iStock

Dans la foulée, le gouvernement du Karnataka a décidé de renforcer les protocoles de sécurité afin de mieux encadrer la protection des touristes et des éléphants en captivité.

Il est désormais interdit de se baigner avec les éléphants, de prendre des selfies avec eux ou de les nourrir. Le ministre a également ordonné de faire respecter une distance minimale de 30 mètres entre les visiteurs et les animaux.