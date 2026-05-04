Un éléphant se libère de ses chaînes et tue son conducteur de 40 ans en le transperçant avec ses défenses

En Inde, un éléphant en captivité a semé la panique lors de son transfert vers un temple, tuant son conducteur et blessant son cornac.

Un transfert d’éléphant vire au chaos en Inde.

Vendredi 1er mai, en Inde, un éléphant en captivité a tué le conducteur du véhicule qui l’avait transporté vers un temple, avant de s’agiter et de causer d’importants dégâts dans le village.

Un éléphant tue un conducteur en l’encornant

Le drame s’est produit vers 9 h 15 (heure locale) dans l’enceinte d’un temple du Kerala, dans le sud de l’Inde, selon l’Hindustan Times.

L’éléphant avait été conduit sur place dans le cadre d’un festival religieux pour y recevoir une bénédiction.

Sur place, alors qu’il était conduit pour être abreuvé par son cornac (personne chargée des soins et de la conduite d’un éléphant), le pachyderme s’est soudainement montré agressif après s’être libéré de ses chaînes.

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Dans des circonstances encore indéterminées, il a attaqué Vishnu, le conducteur âgé de 40 ans, le soulevant avec sa trompe avant de le piétiner et de l’encorner mortellement.

L’animal déchaîné a également blessé son principal soigneur, Pradeep, qui a été transporté d’urgence à l’hôpital.

L’animal sème la panique dans le village

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Toujours selon nos confrères, l’éléphant s’est ensuite échappé et a été aperçu dans les environs du temple, où il a semé la panique sous les yeux des habitants.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, il enfonce ses défenses dans les flancs d’une voiture, la soulève et la projette violemment au sol. D’autres images le montrent en train d’enrouler sa trompe autour des arbres avant de les déraciner.

Tragic elephant attack at Kidangoor Mahavishnu Temple in Angamaly, Kerala.

On May 1, the temple elephant ‘Mayyanad Parthasarathy’ went into musth and ran amok around 9:45 AM. It killed Vishnu (40), a lorry driver from Kollam who had transported the elephant. Mahout Pradeep was… pic.twitter.com/UAhw5T2CBI — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) May 2, 2026

Selon des témoins, l’animal errait de manière incontrôlable autour du temple, percutant des maisons et renversant des scooters, tandis que les autorités tentaient de prendre le contrôle de la situation.

Une unité spécialisée a finalement été déployée et il a fallu près de quatre heures pour calmer l’éléphant.

« Il n’y a pas eu de violence par le passé. Un élément déclencheur a dû intervenir. Le calme est revenu », a indiqué une personne se présentant comme proche de l’animal.

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En Inde, les éléphants sont régulièrement intégrés aux cérémonies religieuses dans les temples, une pratique que les défenseurs de la protection animale considèrent comme de la maltraitance.