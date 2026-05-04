Un éléphant se libère de ses chaînes et tue son conducteur de 40 ans en le transperçant avec ses défenses

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Capture d'écran montrant l'éléphant soulever une voiture

En Inde, un éléphant en captivité a semé la panique lors de son transfert vers un temple, tuant son conducteur et blessant son cornac.

Un transfert d’éléphant vire au chaos en Inde.

Vendredi 1er mai, en Inde, un éléphant en captivité a tué le conducteur du véhicule qui l’avait transporté vers un temple, avant de s’agiter et de causer d’importants dégâts dans le village.

Un éléphant tue un conducteur en l’encornant

Le drame s’est produit vers 9 h 15 (heure locale) dans l’enceinte d’un temple du Kerala, dans le sud de l’Inde, selon l’Hindustan Times.

L’éléphant avait été conduit sur place dans le cadre d’un festival religieux pour y recevoir une bénédiction.

Sur place, alors qu’il était conduit pour être abreuvé par son cornac (personne chargée des soins et de la conduite d’un éléphant), le pachyderme s’est soudainement montré agressif après s’être libéré de ses chaînes.

Gros plan sur un éléphant d'AsieCrédit Photo : iStock

Dans des circonstances encore indéterminées, il a attaqué Vishnu, le conducteur âgé de 40 ans, le soulevant avec sa trompe avant de le piétiner et de l’encorner mortellement.

L’animal déchaîné a également blessé son principal soigneur, Pradeep, qui a été transporté d’urgence à l’hôpital.

L’animal sème la panique dans le village

La suite après cette vidéo

Toujours selon nos confrères, l’éléphant s’est ensuite échappé et a été aperçu dans les environs du temple, où il a semé la panique sous les yeux des habitants.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, il enfonce ses défenses dans les flancs d’une voiture, la soulève et la projette violemment au sol. D’autres images le montrent en train d’enrouler sa trompe autour des arbres avant de les déraciner.

Selon des témoins, l’animal errait de manière incontrôlable autour du temple, percutant des maisons et renversant des scooters, tandis que les autorités tentaient de prendre le contrôle de la situation.

Une unité spécialisée a finalement été déployée et il a fallu près de quatre heures pour calmer l’éléphant.

« Il n’y a pas eu de violence par le passé. Un élément déclencheur a dû intervenir. Le calme est revenu », a indiqué une personne se présentant comme proche de l’animal.

Un éléphant utilisé lors d'une cérémonie religieuse en IndeCrédit Photo : iStock

En Inde, les éléphants sont régulièrement intégrés aux cérémonies religieuses dans les temples, une pratique que les défenseurs de la protection animale considèrent comme de la maltraitance.

éléphant Inde
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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