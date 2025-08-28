En pleine baignade, un jeune homme de 17 ans est emporté vers le fond d'un lac par un silure géant

Un adolescent a été emporté vers le fond d'un cours d'eau par un mystérieux poisson géant.

Il s'est fait une belle frayeur !

Alors qu'il se baignait dans un lac, un adolescent, originaire du Gers, a été happé par une mystérieuse créature marine qui a tenté de l'entraîneur vers les profondeurs. Fort heureusement, le jeune homme a réussi tant bien que mal à se dépêtrer de cette situation délicate.

Mais de quel animal s'agit-il ? La victime a sa petite idée.

Crédit photo : DR

Un mystérieux poisson tente de noyer un baigneur

Les faits ont eu lieu le dimanche 24 août dernier sur la base de loisirs de Saint‑Clar, située à 58 kilomètres au sud-est de Montauban (Tarn-et-Garonne). Ce jour-là, Célian, un jeune homme de 17 ans, passe son après-midi dans l'eau avec ses amis.

Mais alors qu'il se baigne en toute quiétude, il sent soudainement un mouvement brusque au niveau de ses jambes, comme si quelque chose l'agrippait. Très vite, il commence à être tiré vers le bas, malgré son gabarit impressionnant (1,90 m pour 90 kg). Après quelques secondes, seule sa tête émerge de la surface de l'eau. Il comprend alors qu'un poisson, ou une autre créature marine, tente de l'emporter vers les profondeurs.

Crédit photo : iStock

N'écoutant que son courage, Célian, joueur de rugby chevronné, réagit immédiatement et donne alors plusieurs coups de pied vers le fond pour desserrer cette mystérieuse étreinte. Après un court moment de flottement, qui lui a paru être une éternité, le jeune homme parvient finalement à se libérer, avant d'appeler à l'aide ses amis, qui se trouvaient un peu plus loin.

Une fois revenu sur la berge, Célian reprend ses esprits et se rend compte qu'il a bien failli y rester. Pris en charge par un maître-nageur, qui lui prodigue les premiers soins, le jeune homme s'en sort avec une simple « écorchure » sans gravité, au pied. Par précaution, il se rend tout de même chez un médecin afin d'éviter la moindre infection.

Crédit photo : iStock

Depuis cette attaque étrange, Célian, qui a eu « une peur bleue » n'arrête pas de repenser à ce mystérieux poisson venu des profondeurs. Selon lui, l'identité de ce dernier ne fait aucun doute : il s'agit d'un silure.

« Il a commencé à vouloir me traîner vers le fond. Donc, j’avais de l’eau jusqu’au menton. Je suis sûr que c’était un silure. » (Célian)

Impossible, selon Charly Loubet, président de la fédération de pêche du Gers, qui affirme que « le silure n’attaque pas naturellement les baigneurs ».

Cet incident a bien évidemment effrayé la maman de Célian qui appelle à la plus grande vigilance.

« On nous répète que c’est très rare, mais ça peut arriver. Et si c’est un enfant plus jeune ou un nageur fragile, les conséquences pourraient être graves. », déplore ainsi la mère de famille.

Aucun incident de ce genre n'avait jusqu'ici été rapporté sur la base de loisirs de Saint‑Clar, qui n'a pas encore réagi. Pas plus que la mairie.

Pour rappel, le silure est le plus grand poisson d’eau douce d’Europe. Originaire d’Europe de l’Est et introduit en France dans les années 1980, il peut mesurer jusqu’à 2,75 m et peser plus de 100 kg.