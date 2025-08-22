Ils pêchent un requin à la peau orange unique au monde qui intrigue les scientifiques

Pêché au large du Costa Rica l’été dernier, un requin à la peau orange suscite la fascination des scientifiques qui se sont penchés sur son cas unique. Ils ont fini par découvrir de quel phénomène biologique le poisson était atteint.

Au mois d’août 2024, des pêcheurs ont capturé, avant de le relâcher, un requin à la peau orange au large des côtes du Costa Rica, près du parc national de Tortuguero. Le spécimen mesurait environ deux mètres et présentait une pigmentation hors du commun, en plus d’avoir les yeux blancs.

Bien évidemment, cette découverte a suscité l’interrogation au sein de la communauté scientifique qui n’avait jamais vu un tel spécimen. Un an plus tard, des biologistes ont publié une étude sur ce requin, révélant la raison se cachant derrière sa pigmentation orange unique.

Crédit photo :Facebook / Parismina Domus Dei

Selon leur étude publiée dans la revue Marine biodiversity, le requin était atteint de xanthisme, qui est un rare défaut de pigmentation chez la faune marine. Pour eux, il s’agit tout simplement du premier cas scientifiquement documenté de xanthisme total chez un requin.

"Le xanthisme, caractérisé par une pigmentation jaune, est rare chez les espèces marines et n’avait jamais été signalé auparavant chez les poissons cartilagineux des Caraïbes"

Une pathologie dangereuse pour cette espèce menacée

D’après l’équipe de recherche, cette fameuse couleur orange peut être liée à d’autres facteurs.

« Des facteurs tels que la consanguinité, le stress environnemental, les températures élevées et les déséquilibres hormonaux peuvent également influencer la pigmentation »

Quant à ses yeux blancs, sans iris visible, les biologistes expliquent que le poisson était également atteint d’une pathologie appelée albinosanthochromisme, un mélange rare entre l’albinisme et le xanthochromisme.​​

Crédit photo : Facebook / Parismina Domus Dei

Bien que le requin orange semble avoir atteint l’âge adulte en raison de sa taille, cette mutation génétique peut s’avérer dangereuse. Aux vues de sa couleur différente des autres individus, il est davantage visible pour les prédateurs.

Le spécimen appartenait à l’espèce des requins nourrice. Selon l’aquarium Nausicaa, l’animal peut atteindre les 4,5 mètres de long, et vit essentiellement dans les eaux tropicales peu profondes. Il tire son nom de sa manière de se nourrir, par aspiration, un mode d’alimentation qui évoque la succion des mammifères pendant l’allaitement. C’est une espèce vulnérable qui tend à décliner. En 90 ans, elle aurait subi une réduction de population de 30 à 49 %.