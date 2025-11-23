Un adolescent de 13 ans se fait déchiqueter par un requin tigre devant sa famille horrifiée

Aux Samoa, un archipel polynésien proche de l’Australie, un adolescent de 13 ans s’est fait violemment attaquer par un requin alors qu’il faisait du surf. L’attaque a eu lieu sous les yeux de sa famille, horrifiée.

Bien que les attaques de requin restent extrêmement rares, les baigneurs ne sont pas toujours à l’abri. En octobre dernier, en Australie, un adolescent âgé de 14 ans a été violemment attaqué par un requin qui l’a laissé entre la vie et la mort. Ce fut également le cas d’un nageur qui traversait le canal entre l’île de Catalina et la Californie continentale et qui s’est fait surprendre par un requin qui l’a mordu aux pieds et aux jambes.

Une nouvelle attaque de requin a eu lieu récemment aux Samoa, un archipel polynésien situé près de l’Australie. Evan Campbell, un jeune homme âgé de 13 ans, faisait du surf à l’Aga Reef Resort quand il a été attaqué.

Crédit photo : Stab Mag

“Le requin est arrivé de nulle part”

Les proches d’Evan, qui se détendaient sur la plage, ont entendu le jeune homme hurler lorsqu’il était dans l’eau. L’adolescent essayait de rejoindre le rivage mais ne parvenait plus à monter sur sa planche de surf.

“Tout à coup, on l’a entendu crier. À ce moment-là, on n’avait pas compris qu’il avait été attaqué. On pensait qu’il avait juste vu un petit requin de récif, puis il a continué à crier, et là on a compris”, a confié Hamish à Stab Mag.

Crédit photo : Stab Mag

Evan a été attaqué par un requin qui l’a grièvement blessé à la jambe. Selon les traces laissées sur la planche de surf et les blessures profondes, il pourrait s’agir d’un requin-tigre. Le choc a été si violent que le leash, la corde qui relie la planche de surf au pratiquant, a été sectionné.

“Le requin est arrivé de nulle part. J’ai juste vu sa queue et son corps sortir de l’eau, puis il a attrapé ma jambe et ma planche”, a expliqué Evan.

Il est transporté à l’hôpital

Quand il a compris ce qu’il se passait, le père d’Evan a immédiatement réagi. Cet ambulancier depuis près de 20 ans, accompagné d’autres personnes qui se trouvaient sur les lieux, s’est immédiatement lancé dans l’eau pour ramener Evan sur la plage.

Crédit photo : Stab Mag

Le garçon a été transporté à l’hôpital local le plus proche. Sur place, les médecins se sont montrés inquiets quant à la profondeur de la plaie et au risque d’infection dans un climat tropical. Pour cette raison, l’adolescent a été évacué en urgence en Australie. Il a subi une première opération et devra recevoir une greffe afin de reconstruire les tissus arrachés.

Aux Samoa, les attaques de requin sont extrêmement rares. Depuis 1890, seules deux attaques mortelles ont été recensées.