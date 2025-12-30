Attaquée par un requin en pleine séance d'entraînement dans l'océan, une triathlète meurt à 55 ans

Elle était partie nager dimanche 21 décembre à Monterrey, en Californie. Une triathlète a perdu la vie après une attaque de requin.

Le drame s’est produit quelques jours avant Noël sur la côte ouest des États-Unis. Erika Fox, une triathlète californienne de 55 ans, était partie s’entraîner avec un groupe de 17 personnes à Lovers Point, près de Monterrey. Hélas, la sportive n’était jamais revenue de sa séance de nage.

Après le signalement de la disparition d’Erika Fox, une vaste opération de recherche avait été déclenchée dans le secteur. Plusieurs équipages de garde-côtes avaient prêté main forte. On comptait également des avions, des bateaux de plongeurs et des drônes.

Une triathlète disparaît dans l’océan lors d’une séance d’entraînement

Crédit photo : kyolshin/ iStock

Sans nouvelle depuis près d’une semaine, le corps d’Erika Fox a finalement été retrouvé samedi sur une plage. James Fox, le père de la victime, a confirmé auprès de NBC que la dépouille retrouvée était bien celle de sa fille.

Quant aux autorités, elles ont révélé dans un communiqué que l’athlète avait sans doute été victime d’une attaque de requin :

« Le 27 décembre 2025, les pompiers de Cal Fire et les adjoints du shérif ont repêché un corps dans l’océan, au sud de Davenport Beach, dans le comté de Santa Cruz, en Californie. Cet après-midi, la victime a été formellement identifiée comme étant Erica Cox, 55 ans, originaire du comté de Monterey, portée disparue depuis le 21 décembre 2025, suite à une probable attaque de requin près de Lovers Point. »

Cette thèse a été corroborée par deux témoins, présents le jour de la disparition. Ils ont raconté à des garde-côtes avoir aperçu un requin dans l’eau. L’un d’eux a même vu le squale plonger puis remonter à la surface avec un corps dans sa mâchoire.

La dépouille d’Erika Fox retrouvée à plus de cinquante kilomètres de l'attaque

Les autorités ont précisé que la dépouille d'Erika Fox avait été retrouvée à plus d’une cinquantaine de mètres du lieu de l’attaque. Par précaution, la plage de Lovers Point ainsi que deux autres de Monterrey sont restées fermées deux jours après la disparition de la triathlète.

Selon le Fichier international des attaques de requins, géré par le Musée d'histoire naturelle de Floride, 47 personnes ont été attaquées par un requin en 2024 outre-Atlantique.