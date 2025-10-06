Un nageur survit à une impressionnante attaque de requin après avoir été mordu aux jambes et aux pieds

Au large des côtes californiennes, un nageur s’est fait attaquer par un requin, qui l’a mordu aux pieds et aux jambes. Par chance, le nageur ne souffre que de légères blessures et ses jours ne sont pas en danger.

Ce mardi 30 septembre, un nageur a fait une rencontre pour le moins impressionnante au large des côtes californiennes. Alors qu’il traversait à la nage le canal entre l’île de Catalina et la Californie continentale, une traversée très populaire chez les nageurs, l’homme a été attaqué par un requin alors qu’il se trouvait à 19 kilomètres de la côte.

Crédit photo : iStock

L’incident a été signalé aux alentours de 1h30 du matin. Selon ABC, l’homme a été mordu par le requin aux jambes et aux pieds. Par chance, ses blessures ne sont pas trop graves et sa vie n’était pas en danger.

“Il a fallu environ 40 minutes aux secours pour arriver sur place. Le patient a été transféré de son bateau au nôtre et a commencé à recevoir des soins médicaux à bord”, a expliqué le capitaine Adam VanGerpen, des pompiers de la ville de Los Angeles, au Daily Mail.

Une attaque de grand requin blanc

Si les eaux californiennes abritent plusieurs espèces de requins, très peu d’entre elles interagissent avec les humains puisque seuls le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bouledogue peuvent faire une attaque similaire. Selon les personnes présentes sur le bateau de sauvetage, l’animal qui a attaqué le nageur était un grand requin blanc.

“On aurait dit un grand requin blanc mesurant 1 mètre à 1,20 mètre. Il lui a juste mordu la jambe et le pied, puis s’est envolé. Le nageur avait des blessures mineures à la jambe, déjà pansées. Nous avons simplement attrapé la victime et l’avons ramenée à notre poste, puis à l’hôpital”, a expliqué Shaun Corby, pilote du bateau, à Surfer Magazine.

Crédit photo : KNN News

Depuis que le grand requin blanc ne fait plus partie des espèces menacées, son nombre est en augmentation aux États-Unis. Bien que les attaques de requin restent extrêmement rares, les nageurs doivent redoubler de prudence en allant dans l'eau. En septembre dernier, un surfeur a sauvé des nageurs de l'attaque d'un grand requin blanc en Australie, avant d'être dévoré sous leurs yeux. En Espagne, un homme a été violemment mordu par un requin alors qu'il faisait du paddle. Des événements traumatisants pour les baigneurs.