Un requin-bouledogue tue sa compagne sous ses yeux, il observe la scène sans rien pouvoir faire

En Australie, un couple de touristes a été victime d’une attaque de requin ce jeudi matin. Des témoins se sont précipités pour lui venir en aide.

Un drame terrible. Un requin-bouledogue a attaqué deux touristes originaires de Suisse sur une plage de Nouvelles-Galles du Sud, dans l’est de l’Australie.

Les faits se sont produits ce jeudi 27 novembre, à Kylies Beach, dans le parc national de Crowdy Bay, aux alentours de six heures du matin. Un couple était en train de se baigner lorsque celui-ci a été pris pour cible par le squale, rapporte The Guardian.

Crédit Photo : Piter Lenk/Alamy

Des témoins sauvent une victime

Selon les informations du journal britannique, relayées par Le Parisien, les deux victimes, âgées d’une vingtaine d’années, ont été mordues par le prédateur marin.

À la suite de cette attaque, la femme a perdu la vie, tandis que son compagnon a subi une grave blessure au niveau de la jambe. Des passants ayant assisté à la scène se sont précipités pour lui venir en aide.

Crédit Photo : iStock

Face à l’urgence de la situation, un témoin a fait un garrot de fortune sur la jambe. En parallèle, les autres promeneurs ont alerté les secours. Leur sang-froid a été salué par Joshua Smyth, surintendant des ambulances de Nouvelle-Galles du Sud.

« Le courage de certains témoins est incroyable. S’exposer ainsi est très héroïque et cela nous a donné le temps d’atteindre ce patient. Cela lui a potentiellement sauvé la vie », a-t-il déclaré.

Le jeune homme a été transporté par avion à l'hôpital dans un état critique. Depuis lors, ses jours ne seraient plus en danger. Des drones surveillent actuellement la plage - fermée pendant 24 heures - pour localiser le requin.

Crédit Photo : iStock

Le requin-bouledogue : une espèce dangereuse pour l’homme

Les requins-bouledogues se trouvent souvent près des côtes et dans des eaux plus chaudes, ce qui augmente la probabilité qu'ils rencontrent des nageurs, selon Rob Harcourt, professeur d'écologie marine à l'université Macquarie.

Selon le spécialiste, ces spécimens mordent rarement plus d'une personne à la fois, mais ils peuvent le faire lorsqu'ils recherchent des proies afin de dissuader d'autres animaux d’intervenir.

« C’est assez inhabituel, mais ce n’est pas inédit », a-t-il expliqué

Crédit Photo : iStock

Le requin-bouledogue, aussi appelé « requin du Zambèze », est un squale particulièrement agressif

Il est « l’un des rares requins potentiellement dangereux pour l’homme et est probablement responsable de la plupart des attaques de requins autour du port de Sydney », souligne le Musée Australien sur son site web.

Il s’agit de la cinquième attaque mortelle dans le pays en 2025.