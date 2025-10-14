Un requin attaque violemment un ado de 14 ans et le laisse entre la vie et la mort

Un adolescent australien est entre la vie et la mort après avoir été attaqué par un requin.

Ce qui devait être une simple partie de pêche entre amis s’est transformé en un bain de sang.

Samedi 11 octobre, un adolescent de 14 ans a été victime d’une attaque de requin alors qu’il pêchait avec des copains à Thursday Island, en Australie, rapporte le magazine américain People.

La victime a été prise pour cible par le squale lorsqu’elle est entrée dans l’eau, aux alentours de 18 heures 30 (heure locale).

Selon News9, le jeune garçon a été mordu au niveau de la poitrine par le prédateur. Témoins de la scène, ses amis sont intervenus pour lui venir en aide.

« Ils ont agi avec un courage incroyable et une grande réactivité pour l’aider à retourner sur le rivage en sécurité », a indiqué la police locale.

La victime se trouve dans un état critique

De prime abord, l’Australien a été transporté à l’hôpital Thursday Island. Comme ses blessures étaient trop importantes, le patient a ensuite été héliporté vers l’hôpital universitaire de Townsville (Queensland). Sur place, l’adolescent a subi une intervention d’urgence. Il se trouve aujourd’hui dans un état critique.

Selon nos confrères, la victime a perdu beaucoup de sang et souffrait de lésions à l’abdomen et aux organes internes. Cette attaque de requin a bouleversé la population locale.

« Cet incident est très regrettable, et nous adressons nos vœux et nos prières au garçon et à sa famille en cette période difficile (…) », a déclaré Elsie Seriat, maire de la ville, dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« Notre petite communauté est profondément touchée. Nous savons que beaucoup pensent au jeune garçon, à ses amis et à leurs familles. Continuez à les garder dans vos cœurs et vos prières », a-t-elle ajouté.

L’édile a également salué le courage des « garçons qui ont aidé leur ami », remerciant au passage les « secouristes et les professionnels de santé ».

Enfin, la maire encourage les habitants à faire preuve de prudence dans l’eau.