Il donne 70 000 € et sauve les 300 animaux d'un refuge espagnol endetté

Peu d’entre nous le savent mais pour fonctionner, les associations de protections animales comme les refuges doivent faire face à des frais très importants. Dans l’immense majorité des cas, ce sont les dons qui leur permettent d’exister et de mener ainsi à bien leur mission.

Crédit : SPAC

Et justement, en Espagne, le refuge Societat Protectora D'Animals De Catalunya (SPAC), localisé dans la ville catalane de Torredembarra, s’est récemment trouvé dans une situation particulièrement compliquée sur le plan financier.

En effet, fortement endetté, le lieu qui recueille et soigne depuis 25 ans plus de 300 animaux dont des chiens, des chats, des oiseaux, des chèvres, des chevaux ou encore des moutons, a failli fermer ses portes.

Et pour cause, entre l’achat de nourriture pour ses pensionnaires, l’entretien des locaux et des véhicules, la création de l’infrastructure, les premiers soins et les interventions extérieurs qui permettent d’aller récupérer les animaux abandonnés, les coûts sont considérables. Depuis quelques mois, le refuge était dans le rouge financièrement et son directeur a même envisagé, le cœur lourd, de mettre définitivement la clef sous la porte.

Fin 2021, le centre était en déficit et devait rembourser 120 000 euros correspondants à la traite des droits d’entrée pour la cession du terrain qu’il occupe.

Crédit : SPAC

Heureusement, alors que tous les bénévoles Societat Protectora D'Animals De Catalunya étaient dans un état de désespoir sans précédent, une âme charitable s’est montrée très généreuse.

Pour venir en aide aux pensionnaires, cette dernière a fait parvenir au refuge un don de 70 000 euros. Aujourd’hui encore, personne ne connaît l’identité de l’auteur de cet incroyable geste de solidarité, qui a permis à l’association de se débarrasser de la moitié de sa dette en un claquement de doigts, pour le plus grand bonheur de ses pensionnaires.

« On ne pouvait le croire, nous avons cru rêver ! Toutes nos difficultés s’envolaient comme par magie. Les animaux ne comprenaient pas pourquoi nous sautions de joie » a déclaré un porte-parole de SPAC à nos confrères du média spécialisé Chats-Chiens.

Malgré cette excellente nouvelle, il restait tout de même 50 000 euros à réunir pour être totalement sorti d’affaire. En négociant auprès des banques, le refuge a pu emprunter ce montant et a même pu s’offrir le luxe d’investir dans des achats dédiés au bien-être animal tels que des jouets, des paniers douillets, des laisses ou encore des harnais.

Crédit : SPAC

Le refuge sauvé par un donateur anonyme

« On est dans les clous ! Nos animaux sont sauvés » a écrit l’association dans un post publié sur ses réseaux sociaux, comme pour tourner cette page qui aurait pu s’avérer bien plus dramatique. En quelques semaines, le SPAC est passé d’un état déficitaire inquiétant à une solvabilité retrouvée, ce qui n’aurait sans doute pas été possible sans l’intervention de son ange gardien, qui a souhaité rester anonyme.

En tout cas, bravo à lui pour sa générosité !