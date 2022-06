L'homme le plus riche d'Asie va faire un don de 7 milliards d'euros pour aider les plus démunis

Le magnat indien de l'industrie Gautam Adani s'est engagé à faire don de 7,3 milliards d’euros à l'occasion de son 60e anniversaire. Ce dernier servira à financer des causes sociales pour aider à construire « une Inde équitable et prête pour l'avenir » a-t-il tweeté.

Crédit : Sam Panthaky / AFP

Pour rappel, Gautam Adani est la personne la plus riche d'Asie selon l'indice Bloomberg des milliardaires, avec une fortune personnelle estimée à près de 88 milliards d’euros. Vendredi dernier, l’homme d’affaire s’est engagé sur le réseau social Twitter a donné 8% de son argent, soit 600 milliards de roupies, et donc soit 7,3 milliards d’euros.

Le fondateur du conglomérat Adani Group a déclaré jeudi que le don sera consacré aux soins de santé, à l'éducation et au développement des compétences. Les fonds seront versés à la Fondation Adani, dont il est le président. Créée en 1996, la Fondation Adani se concentre sur les programmes sociaux en Inde. Selon son site Internet, elle a déjà aidé plus de 3,7 millions de personnes dans 2 410 villages du pays.

Cette année, Gautam Adani a progressé plus que quiconque dans le classement des milliardaires établi par Bloomberg, sa fortune nette ayant augmenté de 15,3 milliards d’euros grâce à la hausse des actions de ses entreprises, telles qu'Adani Green Energy, dont la valeur a augmenté d'environ 38 % cette année. En consacrant une partie de sa fortune à des causes philanthropiques, il rejoint les Warren Buffett et Bill Gate.

Crédit : Gautam Adani / Twitter

Gautam Adani, un milliardaire autodidacte

Contrairement à beaucoup d’autres milliardaires qui sont nés dans des familles richissimes, Gautam Adani s’est fait tout seul. Il a abandonné tôt l'université pour travailler comme trieur de diamants dans les années 1980 avant de se lancer dans l’import/export de matières premières en 1988. Très ambitieux, il s'est ensuite progressivement étendu à d'autres industries en recourant à des prêts.

En tout cas, un grand bravo à lui pour sa générosité !