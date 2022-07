Dans ce refuge, le personnel organise le mariage symbolique de deux chiens âgés afin qu'ils puissent être adoptés ensemble

Un refuge animalier a trouvé une solution originale pour faire adopter deux chiens ensemble : l’établissement a organisé une cérémonie de mariage. Désormais, les toutous sont liés pour la vie, jusqu’à ce que la mort les sépare.

Le 12 juillet dernier, une scène émouvante s’est déroulée au Homeward Animal Shelter, un refuge pour animaux situé dans le Dakota du Nord (États-Unis).

En effet, deux pitbulls âgés se sont mariés au cours d’une cérémonie romantique et festive. Cette union cache en réalité un objectif bien précis : l’établissement souhaite les faire adopter ensemble.

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Un mariage « au poil »

Aujourd’hui, Fran (la femelle) et Earl (le mâle) sont liés pour la vie, jusqu’à ce que la mort les sépare : « Ils forment un couple uni et doivent être adoptés ensemble », a indiqué Heather Klefstad, porte-parole du refuge, à la chaîne d’information locale WDAY.

Avant d’ajouter : « Nous voulons que les gens voient à quel point ces chiens sont formidables. Ce sont des chiens doux et adorables. Ils méritent le meilleur foyer. Ils sont tout simplement incroyables ».

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Le jour de la cérémonie, les boules de poils portaient des couronnes de fleurs et un voile blanc recouvrait le dos de Fran. Les tourtereaux se sont unis pour la vie devant le personnel du refuge et les invités canins. Sans surprise, les rois de la journée ont dévoré leur gâteau de mariage soigneusement décoré pour l’occasion.

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Mais ce n’est pas tout ! L’établissement a également imprimé un acte de mariage avec les empreintes des pattes des mariés. À noter que « la réception officielle » aura lieu ce mardi 19 juillet, lors de la collecte de fonds annuelle de l’association « Paws Walk ».

Les chiens forment un duo adorable

Fran et Earl vivaient déjà ensemble avant leur arrivée au refuge, où ils se sont retrouvés lorsque leur ancien propriétaire ne pouvait plus s’occuper d’eux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les toutous ont tout pour plaire.

Selon le personnel, Fran est dotée d’une personnalité attachante. De son côté, Earl aime les petites promenades et les longues siestes au côté de sa chérie. Enfin, les deux canidés affectionnent la grasse matinée.

L’association espère que ses pensionnaires trouveront rapidement un foyer aimant. En attendant, découvrez ci-dessus les photos de la cérémonie :

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook

Crédit Photo : Homeward Animal Shelter / Facebook