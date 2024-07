Et si vous changiez de vie ? Cet homme recherche quelqu'un pour veiller sur... ses kangourous

Dans le Gers, un retraité vend son domaine où il veille sur 15 kangourous, dont 3 bébés. Il cherche un repreneur qui prendra soin de ses petits protégés.

Certaines personnes décident de quitter leur vie professionnelle pour se consacrer aux animaux, aider des associations, élever des vaches ou des chèvres… Si vous aimez les animaux, voici une nouvelle opportunité insolite. À Dému, dans le Gers, Philippe Bergeron vend son parc… et ses kangourous.

Cet homme, aujourd’hui âgé de 68 ans, a créé ce parc à kangourous chez lui il y a près de 30 ans. Sa petite fille voulait un animal, mais ni un chien, ni un chat. Suite à la fermeture d’un parc zoologique près de chez lui, Philippe Bergeron a décidé d’adopter un kangourou. Mais sa fille a grandi, a quitté la maison et l’animal s’est retrouvé seul. Pour cette raison, Philippe a adopté un deuxième animal, et les kangourous ont fait un bébé. Peu à peu, la famille s’est agrandie et on compte désormais 15 kangourous dans le parc, dont trois petits.

Crédit photo : @wallabydebennetton / Instagram

Aujourd’hui, Philippe Bergeron a décidé de prendre sa retraite. Une décision difficile qui l’oblige à confier ses kangourous à quelqu’un d’autre.

“J’aimerais profiter de ma retraite et mes enfants ne veulent pas prendre la suite. Je comprends et respecte leur choix, mais cela me fait un peu mal au cœur. J'ai vu tous les kangourous grandir ici, sur notre terrain”, a-t-il confié à Ouest-France.

Veiller sur des kangourous

Philippe cherche une personne aussi passionnée que lui pour prendre soin de ses animaux.

“Je ne veux pas d’un agriculteur qui les remplace par des vaches par exemple. J’adorerais que le parc devienne une ferme pédagogique. Et c’est tout à fait possible vu la surface”, a indiqué Philippe.

Crédit photo : @wallabydebennetton / Instagram

Le retraité met en vente son domaine de 30 hectares pour 530 000 euros. Ce prix comprend également les kangourous, un bâtiment d’accueil avec licence grand restaurant ainsi qu'une maison d’habitation et des huttes pour permettre aux visiteurs de dormir sur place, au plus près des animaux. En effet, Philippe possède un certificat de capacité d’élevage et son parc est ouvert au public depuis quatre ans.

Cet été, le passionné continuera d’accueillir des curieux dans son parc, qui restera ouvert jusqu’au 31 octobre. Par la suite, Philippe souhaite prendre du temps pour lui et voyager… en Australie !