Ce parc, plus petit que deux feuilles A3, est officiellement le plus petit au monde

Au Japon, un parc vient d’être officiellement enregistré par le Guinness World Records grâce à sa petite taille record, à hauteur de 0,24 mètre carré.

Ce mardi 25 février, les officiels du Guinness World Records ont sorti leur mètre afin d’enregistrer un nouveau record. C’est à Nagaizumi, à une heure sud-ouest de Tokyo au Japon, qu’ils se sont rendus afin de découvrir un parc pas comme les autres.

Dans cette ville de 40 000 habitants, il suffit de baisser les yeux pour trouver ce parc, installé sur un trottoir, à côté de deux poteaux. Sa particularité réside dans sa petite taille, suscitant l’intérêt de la célèbre organisation dédiée à l’enregistrement des records du monde.

Crédit photo : World Guinness Records

Le parc a été mesuré à 0,24 mètre carré, ce qui fait de lui officiellement le parc le plus petit au monde. Un record qui appartenait jusque-là au Mill Ends Park, situé à Portland aux États-Unis, qui mesure 0,29 mètre carré.

Crédit photo : World Guinness Records

Une capacité d’une personne !

Le mini parc japonais est entouré de briques rouges et comprend une entrée, un petit banc et un peu de végétalisation. Bien évidemment, impossible de se poser et de s’allonger sur le banc pour profiter d’une pause bien méritée. À titre de comparaison, sa taille est similaire à deux feuilles A3 juxtaposées.

Crédit photo : World Guinness Records

Cependant, malgré sa petite taille, le parc est souvent utilisé par les habitants comme lieu de détente grâce à son banc. Bien évidemment, il ne peut accueillir qu’une personne à la fois. Par ailleurs, le parc attire également les touristes, bien curieux de découvrir de leurs propres yeux cette installation urbaine plutôt insolite.