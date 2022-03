États-Unis : naissance d'un bébé porc-épic, un événement particulièrement rare

Depuis un peu plus d’une semaine, le zoo de Brookfield, situé dans l’État américain de l’Illinois, célèbre l'arrivée d'un adorable bébé porc-épic. L’incroyable naissance a eu lieu le 19 mars dernier dans le parc animalier.

Crédit : Jim Schulz / CZS - Brookfield Zoo

À voir aussi

Le nouveau-né de Brookfield n'a pas encore de nom et son sexe est encore un mystère. En effet, il faut parfois jusqu'à six mois pour savoir si un bébé porc-épic est un mâle ou une femelle. Au moment venu, l’équipe de soigneurs du Zoo de Brookfield devra ainsi procéder à un prélèvement d'ADN pour connaître le genre de l’animal. Ce dernier est un porc-épic à queue préhensile. Ces créatures se trouvent en Amérique du Sud et vivent dans les forêts pluviales de haute altitude, passant la majorité de leur temps dans les arbres.

Les porcs-épics, qui pèsent généralement un peu moins d'un kilo à la naissance, voient le jour avec des piquants souples et flexibles qui protègent la mère pendant le processus de mise bas. Ensuite, il faut seulement quelques jours pour que les piquants durcissent et deviennent aussi tranchants que ceux des spécimens adultes. L’espèce utilise ces piquants pour se défendre et repousser les autres animaux qui s’approchent trop près.

Crédit : Jim Schulz / CZS - Brookfield Zoo

Crédit : Jim Schulz / CZS - Brookfield Zoo

Quand est-ce que les visiteurs pourront découvrir le bébé porc-épic ?

Si vous vous trouvez non loin du zoo où le bébé porc-épic a vu le jour et que vous prévoyez de vous rendre sur place pour le découvrir , sachez qu’il est encore trop jeune pour être montré aux visiteurs du parc. Pour l’instant, le nouveau-né est élevé par le staff du zoo. Il est nourri au biberon avec une formule développée par le directeur de la nutrition du zoo. Une fois la période de sevrage passée (généralement 10 semaines), il sera présenté au public.

Fascinant, n’est-ce pas ?