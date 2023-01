La vidéo de cet ours en train d'hiberner sous la terrasse d'une famille est incroyable

Fin décembre 2022, une scène surréaliste s’est produite dans le Connecticut (États-Unis). Une famille a découvert un ours noir en train d’hiberner sous sa terrasse en bois.

Le mois de décembre a réservé une surprise improbable à Tyler Dashukewich, une Américaine originaire du Connecticut. En effet, cette dernière et sa famille ont découvert un ours noir en train d’hiberner sous leur terrasse en bois. Dans un entretien accordé à CNN le 8 janvier dernier, la jeune femme dévoile les dessous de cette rencontre inattendue.

Crédit Photo : Tyler Dashukewich / TikTok

L’ours noir s’installe sous la terrasse pour y passer l’hiver

Tout a commencé lorsque le chien de la maisonnée a adopté un comportement étrange et nerveux. C’est dans ce contexte que le frère de Tyler et sa compagne ont suivi la boule de poils avant de se retrouver devant la terrasse.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple ne s’attendait pas à trouver un ours logé entre le sol et la construction. Cette scène insolite a été capturée en vidéo et publiée sur le compte TikTok de Tyler.

Sur les images, on aperçoit l’ursidé, aussi connu sous le nom de baribal, ouvrir les yeux avant de se rendormir. La publication est rapidement devenue virale avec plus de 15 millions de vues.

Sans surprise, les propriétaires des lieux se sont empressés d’alerter le Département de l’énergie et de la protection environnementale, qui a conseillé aux occupants de laisser le mammifère hiberner ces prochaines semaines. L’animal, un mâle, devrait retourner dans son habitat naturel après l’hiver.

Les experts en faune sauvage ont également indiqué à la famille qu’elle avait la possibilité d’effrayer l’omnivore avec de l’eau chaude et des cornes à brume. Une proposition déclinée par Tyler Dashukewich et les siens.

Depuis plusieurs années, les ours noirs n’hésitent pas à visiter les zones habitées pour trouver de la nourriture dans les poubelles.