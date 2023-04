Grâce au flair de son chien, un promeneur sauve neuf chiots abandonnés dans un carton en pleine forêt

En janvier 2023, un promeneur découvrait un carton contenant neuf chiots abandonnés, en forêt de Melun, en Seine-et-Marne. En les ramenant chez lui, à l’abri des températures glaciales, il leur a sauvé la vie.

Il y a parfois des destins qui se croisent et des rencontres qui s’avèrent salvatrices. En plein hiver froid, au mois de janvier dernier, un homme se promenait avec son chien en forêt de Melun, en Seine-et-Marne. C’est alors que son fidèle compagnon s’agite et tire fortement sur la laisse pour l’amener vers un chemin inhabituel.

Crédit photo : 30 Millions d'Amis

C’est là que le promeneur tombe sur un carton qui semble vivant, et il y découvre neuf chiots alors qu’il est très tôt le matin, et qu’il faisait très froid. Dès lors, le promeneur a le bon réflexe de les sauver et de les ramener chez lui pour les protéger du froid et les réchauffer.

Des chances de survies “très minces”

Il contacte alors la fondation 30 Millions d’Amis et c’est le refuge de la Tuilerie basé à Saint-Hilliers qui va recueillir les neuf chiots.

“Ils devaient avoir quelques jours seulement quand on les a récupérés. Avec cette température, ils sont miraculés” témoigne Anne Puggioni, la directrice du refuge, au média régional La République de Seine-et-Marne.

Les chiots ne sont pas sevrés et le refuge s’attèle à les allaiter toutes les trois heures pour leur assurer une bonne croissance. Pendant deux mois, le refuge va prendre soin des neuf chiots afin qu’ils puissent être adoptés.

Retrouvés abandonnés dans un carton sous 2°C, en pleine forêt de Melun, ces 9 chiots ont été pris en charge par la Fondation #30millionsdamis. Pendant 2 mois, nos équipes ont nourri & chouchouté ces petits rescapés et bonne nouvelle… ils sont enfin prêts à être adoptés ! pic.twitter.com/RqV2vl4z39 — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) April 13, 2023

Aujourd’hui, les neuf frères d’infortune sont tous en bonne santé et sont donc disponibles à l’adoption comme l’a annoncé le refuge sur les réseaux sociaux. Ils sont décrits comme gourmands et pleins de vie, et sont impatients de rencontrer leur future famille.

Une histoire qui se termine bien alors que leurs chances de survie étaient considérées comme “très minces”. Les neufs chiots peuvent remercier le hasard et le flair du chien du promeneur qui les a mis sur la route de leur destin.