Grâce aux aboiements de son chien, cette famille a pu échapper à l'incendie qui ravageait sa maison

Dans le département de la Haute-Loire, un couple et son bébé de dix mois ont échappé de justesse aux flammes. En pleine nuit, ils ont été réveillés par leur chien qui a aboyé pour les prévenir qu’un incendie se déclarait dans leur maison.

Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril, un couple de parents a eu une belle frayeur. Alors qu’ils dormaient avec leur bébé de 10 mois dans leur maison située à Fontès, dans la Haute-Loire, leur chien s’est mis à aboyer avec insistance en pleine nuit, vers 4h50 du matin.

Crédit photo : iStock

Le couple s’est immédiatement réveillé pour connaître la cause d’un tel bruit et en se rendant dans le salon, les parents ont remarqué qu’un incendie s’était déclaré dans leur maison.

Un chien sauve sa famille d’un incendie

L’incendie s’est déclaré car un tas de bois, qui était stocké à côté de la cheminée, a pris feu pendant la nuit. Au moment où le chien a commencé à aboyer, la fumée avait déjà envahi tout le salon. La situation était très dangereuse car à quelques minutes près, la famille aurait pu être asphyxiée dans son sommeil.

Crédit photo : iStock

Les deux parents ont immédiatement appelé les pompiers et une vingtaine de professionnels s’est rendue sur place pour arrêter l’incendie. Toute la petite famille a été transportée à l’hôpital le plus proche pour faire un bilan de santé. Heureusement, les parents et leur bébé étaient indemnes. Malgré quelques dégâts matériels, rien de grave n’est arrivé cette nuit grâce à ce chien. Une histoire qui prouve que cet animal reste bel et bien le meilleur ami de l’homme.