Ces bénévoles sont tombés de haut en découvrant comment un chat avait été abandonné par son maître

En région parisienne, un refuge a eu une drôle de surprise un matin. Quand les bénévoles sont arrivés, ils ont découvert une caisse de transport soutenue par des cordes devant le portail, dans laquelle se trouvait un chat terrorisé.

Le Regroupement des Chats Perdus est un petit refuge situé en région parisienne. Cette structure est petite et pour cette raison, les bénévoles ne peuvent pas accueillir tous les félins abandonnés. Cependant, certains propriétaires n’hésitent pas à utiliser des stratagèmes pour abandonner leur chat au refuge, et ce même s’il n’y a plus de place.

Crédit photo : iStock

Le matin du 10 juin, les bénévoles ont eu une drôle de surprise en arrivant au refuge. Devant le portail, ils ont découvert une caisse de transport soutenue par des cordes, dans laquelle se trouvait un chat abandonné et terrorisé.

Il abandonne son chat en pleine nuit

Le propriétaire du chat a placé son animal dans la boîte et s’est dirigé au refuge en pleine nuit. Tout était fermé et les murs étaient trop hauts pour que le propriétaire de l’animal puisse lancer la caisse de transport. Ainsi, il a décidé de se munir de cordes et d’attacher la caisse afin de la faire passer de l’autre côté du portail, en la descendant en rappel.

À l’intérieur de la boîte, le chat était terrorisé après avoir passé la nuit dehors. Bien que le refuge soit déjà surchargé, les bénévoles n’ont pas abandonné le félin à son triste sort et ont pris soin de lui.

“Notre refuge est maintenant en surcharge et nous ne pouvons plus pousser les murs. Nous devons, le cœur lourd, répondre négativement à toute urgence. Sans compter que l’été arrive et que nous n’avons plus de place pour accueillir les chats qui sont encore en famille d’accueil quand celles-ci partiront en vacances”, regrette le refuge.

Pour venir en aide aux animaux, le refuge a lancé un appel afin de trouver des personnes qui accepteraient d’héberger un ou plusieurs chats du refuge pendant quelques semaines en juillet en en août. Si vous vivez aux alentours de Yerres, que vous aimez les chats et que vous avez du temps et de l’espace chez vous, n’hésitez pas à apporter votre aide.