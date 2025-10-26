Il accompagne un ami en voiture et découvre un serpent mortel... à ses pieds

Photo montrant le chasseur de serpents capturer le spécimen

En Australie, le passager d’une voiture s’est retrouvé nez à nez avec une créature effrayante. Une rencontre inattendue qui aurait pu virer au drame pour l’Australien.

Vendredi 17 octobre 2025, un homme originaire d’Australie a vécu le pire cauchemar des personnes atteintes d’ophiophobie.

Ce jour-là, Tanny Parsons, un habitant de Narooma (Nouvelle-Galles du Sud), était en voiture avec un ami et le chien de ce dernier, rapporte ABC South East.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le trajet a pris une tournure pour le moins angoissante lorsque le passager a senti quelque chose toucher ses pieds.

L’homme, qui était pieds nus, a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un sac plastique, avant de réaliser le pire.

« J’ai baissé les yeux et j’ai vu ce gros serpent qui rampait juste devant mes pieds », se souvient le principal concerné.

Photo montrant le chasseur de serpents capturer le spécimen Crédit Photo : Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW/ Facebook

« J’ai eu une peur bleue »

Sous le choc, l’Australien a réagi en alertant le propriétaire du véhicule. Il raconte :

« J’ai seulement crié à mon ami d’arrêter la voiture, de prendre le chien et de vite sortir. J’ai eu une peur bleue ».

De son côté, l’automobiliste peine encore à se remettre de ses émotions. En visite chez sa famille, sa voiture était garée dans son allée depuis six longues semaines.

Il a découvert le reptile rampant le lendemain de son retour alors qu’il partait faire des emplettes avec son ami.

« C’est le choc de ma vie de voir un serpent dans ma voiture, dans un espace aussi confiné. Je ne pouvais aller nulle part ».

Photo montrant le chasseur de serpents capturer le spécimen Crédit Photo : Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW/ Facebook

Un serpent redoutable et venimeux

Face à cette situation, le duo a alerté des chasseurs de serpents. Ces derniers ont passé au peigne fin l’habitacle pour mettre la main sur l’intrus.

Après plusieurs tentatives ratées, le spécialiste a réussi à attraper la créature à l’aide d’un crochet. Une chose est sûre : le conducteur et son ami ont échappé au pire.

L’animal retrouvé dans la voiture était un serpent-tigre de 1,5 mètre, l’un des plus venimeux au monde. Il est connu pour son venin extrêmement puissant.

Photo montrant le chasseur de serpents capturer le spécimen Crédit Photo : Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW/ Facebook

Comme le précisent nos confrères, l’un des chasseurs de serpent a souligné le sang-froid du passager.

« Il était relativement calme pour quelqu’un qui avait un serpent sur les pieds dans une voiture », a-t-il indiqué.

Le spécimen a été relâché dans son habitat naturel. Celui-ci se serait introduit dans la voiture après que des souris auraient élu domicile à l’intérieur en l’absence de l’Australien.

Source : ABC South East
Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

