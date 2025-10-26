Il accompagne un ami en voiture et découvre un serpent mortel... à ses pieds

En Australie, le passager d’une voiture s’est retrouvé nez à nez avec une créature effrayante. Une rencontre inattendue qui aurait pu virer au drame pour l’Australien.

Vendredi 17 octobre 2025, un homme originaire d’Australie a vécu le pire cauchemar des personnes atteintes d’ophiophobie.

Ce jour-là, Tanny Parsons, un habitant de Narooma (Nouvelle-Galles du Sud), était en voiture avec un ami et le chien de ce dernier, rapporte ABC South East.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le trajet a pris une tournure pour le moins angoissante lorsque le passager a senti quelque chose toucher ses pieds.

L’homme, qui était pieds nus, a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un sac plastique, avant de réaliser le pire.

« J’ai baissé les yeux et j’ai vu ce gros serpent qui rampait juste devant mes pieds », se souvient le principal concerné.

Crédit Photo : Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW/ Facebook

« J’ai eu une peur bleue »

Sous le choc, l’Australien a réagi en alertant le propriétaire du véhicule. Il raconte :

« J’ai seulement crié à mon ami d’arrêter la voiture, de prendre le chien et de vite sortir. J’ai eu une peur bleue ».

De son côté, l’automobiliste peine encore à se remettre de ses émotions. En visite chez sa famille, sa voiture était garée dans son allée depuis six longues semaines.

Il a découvert le reptile rampant le lendemain de son retour alors qu’il partait faire des emplettes avec son ami.

« C’est le choc de ma vie de voir un serpent dans ma voiture, dans un espace aussi confiné. Je ne pouvais aller nulle part ».

Crédit Photo : Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW/ Facebook

Un serpent redoutable et venimeux

Face à cette situation, le duo a alerté des chasseurs de serpents. Ces derniers ont passé au peigne fin l’habitacle pour mettre la main sur l’intrus.

Après plusieurs tentatives ratées, le spécialiste a réussi à attraper la créature à l’aide d’un crochet. Une chose est sûre : le conducteur et son ami ont échappé au pire.

L’animal retrouvé dans la voiture était un serpent-tigre de 1,5 mètre, l’un des plus venimeux au monde. Il est connu pour son venin extrêmement puissant.

Crédit Photo : Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW/ Facebook

Comme le précisent nos confrères, l’un des chasseurs de serpent a souligné le sang-froid du passager.

« Il était relativement calme pour quelqu’un qui avait un serpent sur les pieds dans une voiture », a-t-il indiqué.

Le spécimen a été relâché dans son habitat naturel. Celui-ci se serait introduit dans la voiture après que des souris auraient élu domicile à l’intérieur en l’absence de l’Australien.