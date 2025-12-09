Ce grand constructeur automobile développe des voitures électriques... sans frein

Les voitures sont de plus en plus autonomes et actuellement, un grand groupe automobile développe des voitures électriques sans frein. Explications.

Les voitures évoluent constamment pour améliorer le confort des conducteurs. Ainsi, elles deviennent de plus en plus autonomes. C’est le cas de cette voiture sans volant, sans pédale ni conducteur qui arrive sur les routes.

Un autre modèle de voiture est en préparation chez Mercedes, l’un des plus grands constructeurs automobile : un véhicule sans frein. Ce type de modèle est une invention de Yasa, la filiale britannique de Mercedes.

Crédit photo : iStock

Une voiture sans frein

Yasa a créé un moteur électrique capable de ralentir les voitures sans avoir à appuyer sur le frein, comme le relaie Comment ça marche. Déjà testé en laboratoire, ce moteur est très performant. Contrairement aux moteurs classiques qui sont placés à l’avant des voitures, celui-ci est fixé sur la roue elle-même. Léger, il ne pèse que 12,7 kilos tout en assurant une puissance de plus de 1 000 chevaux.

Crédit photo : Mercedes

En modifiant le système de freinage des voitures électriques, Yasa va supprimer de nombreux mécanismes comme les étriers, les plaquettes de frein ainsi que les disques et les circuits hydrauliques. Cela permettrait de supprimer près de 200 kilos sur une voiture existante et jusqu’à 500 kilos sur un modèle conçu pour ce moteur.

Des voitures électriques plus autonomes

L’objectif de Yasa est d’alléger la batterie des voitures électriques et de rendre ces dernières plus autonomes. En effet, le moteur se base sur le concept du freinage régénératif, qui permet de recharger la batterie de la voiture en récupérant l’énergie du freinage. Ce mode de freinage peut être très puissant et peut même remplacer toute la fonction des freins mécaniques. Ces derniers deviennent inutiles, sauf en cas d’urgence.

“Ce groupe motopropulseur intégré non seulement allège et améliore les performances, mais libère aussi énormément d’espace dans l’architecture du véhicule”, a indiqué Simon Odling, responsable des nouvelles technologies chez Yasa, au site Automobile Propre.

Crédit photo : Mercedes

Cette nouveauté devrait être appliquée sur les futures voitures électriques AMG, soit les versions sportives de Mercedes. Ensuite, le constructeur devrait intégrer ce nouveau moteur de façon progressive tout en assurant la sécurité des conducteurs.