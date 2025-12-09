Presque tous les automobilistes ne respectent pas cette règle simple, une mauvaise habitude à bannir

Selon une récente étude dévoilée par la Fondation Vinci Autoroutes, les automobilistes sont nombreux en France à avoir de mauvais comportements qui mettent les autres en danger.

Quand on conduit, on peut rapidement prendre de mauvaises habitudes, et ces dernières peuvent agacer les autres conducteurs sur la route. En effet, 8 Français sur 10 avouent avoir ce mauvais comportement au volant : l’utilisation du téléphone portable. Mais il ne s’agit pas de la seule mauvaise habitude des Français.

Selon une étude menée par la Fondation Vinci Autoroutes, publiée ce mercredi 3 décembre, 95% des automobilistes, des cyclistes et des piétons ont peur du comportement des autres sur la route. Cette étude a été menée auprès de 12 000 Européens, dont 2 400 Français.

En danger sur la route

Les piétons ne se sentent pas en sécurité sur les trottoirs, et pour cause : 76% des deux-roues motorisées se garent dessus et 60% des cyclistes roulent sur le trottoir. En conséquence, 8 piétons sur 10 ont déjà été frôlés par un vélo ou une trottinette.

“La France est le pays où l’on se sent le moins en sécurité à vélo. La France n’est pas bien placée sur le respect des règles liées au partage de la route, ce qui contribue à dissuader la pratique du vélo”, a expliqué Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, à France Bleu.

Des mauvaises habitudes

Mais selon l’étude, “beaucoup contribuent à ce climat anxiogène par leur propre attitude”. En effet, les mauvais comportements sont nombreux sur la route. Par exemple, 58% des automobilistes français reconnaissent qu’ils ne mettent pas leur clignotant pour doubler ou changer de direction. Le non-respect du feu rouge est également fréquent. 67% des automobilistes, 70% des piétons et 40% des cyclistes passent au feu rouge.

Concernant le téléphone, 75% des automobilistes l’utilisent en conduisant. Des comportements dangereux qui augmentent en France et qui sont la cause de nombreux accidents.