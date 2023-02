Il dépense 22 000 euros de frais vétérinaires pour sauver sa chienne atteinte d'une maladie grave

Après que sa chienne soit tombée gravement malade, cet homme n’a pas hésité à payer 22 000 euros de frais vétérinaires pour tenter de la sauver. Aujourd’hui, l'animal est rentré chez lui mais il est toujours sous une surveillance constante.

Jaxon Feeley est le propriétaire de Rambo, une petite chienne âgée de deux ans. Malheureusement, Rambo est tombée malade le 20 janvier dernier et a immédiatement été emmenée chez le vétérinaire en urgence.

Le chien était dans un état critique car il était entré en état de choc hypovolémique. Il a perdu beaucoup de sang, ce qui a empêché son coeur de bien fonctionner.

Crédit photo : Jaxon Feeley

En plus de cela, Rambo a été victime d’une gastro-entérite, ce qui a aggravé son état de santé qui s’est rapidement détérioré. La chienne a commencé à vomir du liquide qui est redescendu vers ses poumons, engendrant une grave pneumonie.

« L’inquiétude est qu’il y a maintenant une possibilité qu’un abcès se soit formé sur le poumon de Rambo, ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale majeure pour l’enlever, a expliqué Jaxon. Les vétérinaires devront attendre quelques jours pour évaluer si c’est le cas ou non, si Rambo répond au traitement. Le risque pour sa vie est important. Je ne pourrais jamais me pardonner si je ne peux pas lui donner la meilleure chance de se battre pour traverser cette situation horrible. »

Il paie 22 000 euros de frais vétérinaires

Pour sauver la vie de sa chienne, Jaxon n’a pas hésité à payer 22 000 euros de frais vétérinaires. Aujourd’hui, il affirme qu’il serait prêt à vendre sa maison si cela pouvait sauver de son chien. À court de moyens, il a lancé un appel à l’aide et a créé une cagnotte en ligne pour récolter de l’argent et prodiguer des soins à son animal.

« J’écris ceci pour demander une toute petite aide que vous pouvez fournir pour m’aider à ramener mon petit ange à la maison, a-t-il rédigé sur le site de la cagnotte. Rambo n’a que deux ans, elle est la plus belle et la plus magnifique petite âme du monde. Elle n’aime rien de plus que son grand frère Rocky, elle adore passer du temps avec grand-père et grand-mère et se réchauffer à la maison tout en léchant le visage de tout le monde. Elle mérite une vie meilleure que ce qui lui arrive. »

Crédit photo : Jaxon Feeley

Finalement, Rambo a pu rentrer chez elle, aux côtés de son maître et de l’autre chien avec qui elle partage son foyer. Bien qu’elle se soit remise à manger, le chemin pour la soigner complètement est encore long et la chienne est toujours sous observation 24/24h.