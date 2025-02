Sur les réseaux sociaux, un vétérinaire a poussé un coup de gueule contre le dégriffage des chats, une pratique qu’il juge « barbare et honteuse ».

« Ben The Vet » est un vétérinaire américain et un militant de la cause animale. Très actif sur les réseaux sociaux, ce dernier prodigue ses meilleurs conseils par le biais de ses réseaux sociaux.

Le spécialiste de la santé des animaux partage aussi ses réflexions sur certaines pratiques. Il y a quelque temps, il a poussé un coup de gueule contre le dégriffage des chats.

Crédit Photo : Ben The Vet / TikTok

Le dégriffage du chat (ou onyxectomie) est une opération chirurgicale qui consiste à retirer les griffes du félin en amputant la dernière phalange de chaque doigt. Décrite comme cruelle et douloureuse, cette chirurgie présente des risques de complications pour les boules de poils.

Si New York est devenu le premier État américain à proscrire l’ablation définitive des griffes des chats, elle est encore autorisée dans de nombreuses régions des États-Unis.

« Il est décevant de constater qu'en dépit de nos connaissances et de notre compréhension du comportement et du bien-être des chats, et de leur capacité à ressentir la douleur tout comme nous, la pratique du dégriffage des chats est autorisée dans de nombreux États américains », a déclaré Ben the Vet, qui compte plus de 200 000 adeptes sur TikTok. @ben.the.vet #cats #veterinary original sound - Ben The Vet #duet with @Zack D. Films it is disappointing that despite the knowledge and understanding we have of cat behaviour and welfare, and their ability to experience pain just like us, the practice of declawing cats is permitted in many US states #learnontiktok

Une pratique qui dérange

La publication du vétérinaire a suscité de nombreuses réactions d’internautes, qui estiment que cette opération est « inhumaine ».

« J'ai été technicien vétérinaire pendant des années à l’hôpital (…) C’était horrible. Le médecin utilisait des coupe-ongles pour chiens », a commenté un internaute.

De son côté, cet utilisateur a partagé son expérience : « Nous avons un chat dégriffé qui vient dans notre cabinet, qui a été importé des États-Unis. Cela me rend si triste ».

Un troisième a ajouté : « C’est affreux, pourquoi autoriser cela ? C’est déchirant. Si vous ne voulez pas qu'un chat fasse ses griffes sur vos meubles, n'en prenez pas (…) ».

Dans la même veine, un autre a écrit : « Cela devrait être illégal, c'est clairement de la maltraitance »

Crédit Photo : iStock

Offrant un point de vue légèrement différent, une personne a fait part de ses réflexions en écrivant : « Le vétérinaire de mon fiancé m'a dit que cela sauvait beaucoup de chats de l'euthanasie parce que les chats dégriffés sont préférés dans de nombreux foyers américains. Il ne le recommande pas, mais pense que cela leur donne une chance d'être adoptés ».

Les recherches suggèrent que le dégriffage peut aggraver les problèmes de comportement. Par exemple, les matous ayant fait l’objet d’une ablation des griffes seraient plus enclins à mordre.

Critiquée par de nombreuses associations, l’onyxectomie est interdite dans de nombreux pays, dont la France, le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande.

Dans l’Hexagone, cette pratique est considérée comme un acte de maltraitance animale.