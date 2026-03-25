Un employé sauve 5 chatons sur le point d'être broyés par un compacteur à ordures

Au Canada, un employé d’un centre de tri a sauvé in extremis une portée de chatons sur le point d’être broyés dans un compacteur à déchets.

Un sauvetage qui s’est joué à une seconde près.

En février dernier, un employé d’un centre de tri a accompli un geste héroïque sur son lieu de travail : il a secouru cinq chatons nouveau-nés cachés sous une pile de cartons destinés à un compacteur à déchets.

Sans son intervention et sa présence d’esprit, les bébés chats auraient péri dans des circonstances atroces.

Des chatons sauvés in extremis par un employé

Les faits se sont produits le vendredi 13 février, dans un centre situé à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada), rapporte le magazine People.

Alors qu’il s’apprêtait à charger du carton dans un compacteur, un employé a entendu de faibles miaulements.

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Intrigué, il s’est approché pour vérifier l’origine du bruit et a découvert deux chatons nichés sous un tas de cartons qu’il allait broyer.

Sa réaction a été immédiate : il a attrapé les boules de poils et les a emmenées au centre de la B.C.SPCA d’Abbotsford, un refuge dédié aux soins des animaux.

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Plus tard dans la journée, le salarié a trouvé un troisième chaton au même endroit et l’a lui aussi confié à l’organisme.

« Nous lui sommes infiniment reconnaissants d’avoir trouvé ces chatons. Il les a ainsi sauvés d’un destin des plus horribles », a déclaré Sarah Ringer-Vennard, responsable du centre, à propos du bon samaritain.

Des animaux fragiles

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Quelques jours plus tard, le 16 février, le même employé a fait une nouvelle trouvaille sur le site : deux autres chatons sans défense.

Comme le refuge était fermé, il a décidé de les ramener chez lui pour la nuit afin de les protéger. Les petits animaux ont été confiés à l’établissement dès le lendemain matin.

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Selon un communiqué, les chatons n’avaient que quelques jours quand ils ont été secourus. Ils ont donc dû être nourris au biberon avec du lait maternisé. Ce n’est pas tout. Ils étaient aussi en mauvais état.

« Tous présentaient un écoulement oculaire important, dû à des infections des voies respiratoires supérieures. Ils ont reçu des antibiotiques et se sont complètement rétablis », a précisé Sarah Ringer-Vennard

Aujourd’hui, les jeunes matous sont en pleine forme et grandissent dans des familles d’accueil.

« Ils sont bien socialisés et adorent les humains. Ils passent leur temps à explorer leurs nouveaux environnements », a ajouté la responsable du refuge.

Une portée haute en couleurs

Chaque chaton de la portée a une personnalité bien distincte. Dave, le plus grand, est très doux. Steven, lui, est courageux et curieux, tandis que Dorito a un miaulement puissant malgré sa petite taille.

De son côté, Cheeto est calme et adore les câlins. Annie, l’unique femelle du groupe, passe son temps à courir et à jouer avec ses frères.

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Les chatons devraient être proposés à l’adoption dans environ six semaines, lorsqu’ils auront atteint un poids d’environ 900 grammes.

Pour l’instant, aucune information n’a été révélée concernant leur mère.