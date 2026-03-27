Leur chaton disparaît, ils le retrouvent tabassé et... enterré vivant dans le jardin du voisin

Par |

Une photo montrant Yoko enfermé dans la cage

Près du Mans, un couple a découvert que son chaton disparu avait été enterré vivant dans le jardin du voisin.

Une vision d’horreur.

Fin février, les propriétaires de Yoko, un jeune chat de 10 mois, ont constaté sa disparition. Ils ont été stupéfaits de découvrir que leur animal avait été enterré vivant sur la propriété voisine.

Ils cherchent leur chat disparu…

Les faits se sont déroulés le 28 février dans un petit village de la Sarthe, près du Mans, rapporte la Fondation 30 Millions d’Amis.

Au cours de la matinée, Kevin et son épouse ont remarqué leur chat Yoko n’était pas rentré comme d’habitude, ce qui a rapidement éveillé leur inquiétude.

« Habituellement, lorsque nous le laissons sortir en matinée, il rentre dans l’heure qui suit. Mais à 21 h, Yoko n’était toujours pas revenu », explique le propriétaire du félin au site de l’association.

Un chat noir et blancCrédit Photo : iStock

Face à cette situation, le couple est parti à sa recherche, le pensant perdu dans les bois. En pleine nuit, Kevin et sa compagne ont entendu des miaulements de détresse provenant du jardin du voisin, qui était absent. C’est à ce moment que le duo a fait une découverte glaçante.

« En allant jusqu’au cabanon, je l’ai entendu miauler sous mes pieds », se souvient le maître de Yoko.

… et le retrouvent enterré vivant chez le voisin

Comme le précise l’organisation dédiée à la protection des animaux, la boule de poils était prisonnière dans une cage « remplie de terre, enfouie sous des sacs de terreaux vides ainsi qu’un amas de briques et de plaques ».

Une photo montrant Yoko enfermé dans la cageCrédit Photo : propriétaires de Yoko

Sous le choc, Kevin et sa femme ont tenté de secourir leur compagnon à quatre pattes, sans succès.

La suite après cette vidéo

« On n’a pas réussi à enlever la grille donc on a creusé autour », explique le villageois.

À la suite de cette macabre découverte, le couple a déposé une plainte pour sévices graves à la gendarmerie du Mans et lancé une pétition en ligne pour dénoncer cet acte de cruauté et obtenir justice pour Yoko.

Après avoir été libéré par les gendarmes, le chat a été examiné par un vétérinaire et présentait de multiples blessures.

« Il ne l’a pas seulement enterré vivant, il l’a aussi tabassé ! », s’offusque avec colère Kevin auprès de 30 Millions d’Amis.

Depuis sa terrible mésaventure, Yoko commence à se rétablir, mais il conserve des séquelles des traumatismes subis.

Le premier chat a lui aussi disparu

Dans la pétition, Kevin explique qu’un cas similaire s’était déjà produit par le passé. C’est son premier chat qui avait été victime.

« Notre cauchemar a commencé avec Marley, notre premier chat, qui avait déjà été retrouvé couvert de terre chez ce même voisin au mois de septembre. Le lendemain, il a disparu à nouveau et n’a jamais été retrouvé... ».

Toujours selon Kevin, un autre chat aurait été enfermé dans le cabanon du voisin. Kevin et son épouse ont décidé de déménager début mars pour ne plus vivre « à côté d’un psychopathe ». Selon France 3, le voisin soupçonné sera jugé en février 2027.

Un fait divers qui fait froid dans le dos…

Suivez nous sur Google News
Chat Jardin

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Les chatons secourus
Un employé sauve 5 chatons sur le point d’être broyés par un compacteur à ordures
Une femme dort avec son chat
49% des Français font dormir leur chien ou leur chat dans leur chambre, selon un sondage
Zoe, la femelle chaton gonflée comme un ballon
Cette adorable chatte a gonflé comme un ballon à cause d'une maladie rare
Un chat seul regarde par la fenêtre
Dans ce pays d'Europe, il est interdit de laisser son chat seul toute la journée
Un chat dans un refuge
Pour avoir adopté un chat dans une association, il risque... 300 000 € d'amende et son animal est menacé d'euthanasie