Leur chaton disparaît, ils le retrouvent tabassé et... enterré vivant dans le jardin du voisin

Près du Mans, un couple a découvert que son chaton disparu avait été enterré vivant dans le jardin du voisin.

Une vision d’horreur.

Fin février, les propriétaires de Yoko, un jeune chat de 10 mois, ont constaté sa disparition. Ils ont été stupéfaits de découvrir que leur animal avait été enterré vivant sur la propriété voisine.

Ils cherchent leur chat disparu…

Les faits se sont déroulés le 28 février dans un petit village de la Sarthe, près du Mans, rapporte la Fondation 30 Millions d’Amis.

Au cours de la matinée, Kevin et son épouse ont remarqué leur chat Yoko n’était pas rentré comme d’habitude, ce qui a rapidement éveillé leur inquiétude.

« Habituellement, lorsque nous le laissons sortir en matinée, il rentre dans l’heure qui suit. Mais à 21 h, Yoko n’était toujours pas revenu », explique le propriétaire du félin au site de l’association.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, le couple est parti à sa recherche, le pensant perdu dans les bois. En pleine nuit, Kevin et sa compagne ont entendu des miaulements de détresse provenant du jardin du voisin, qui était absent. C’est à ce moment que le duo a fait une découverte glaçante.

« En allant jusqu’au cabanon, je l’ai entendu miauler sous mes pieds », se souvient le maître de Yoko.

… et le retrouvent enterré vivant chez le voisin

Comme le précise l’organisation dédiée à la protection des animaux, la boule de poils était prisonnière dans une cage « remplie de terre, enfouie sous des sacs de terreaux vides ainsi qu’un amas de briques et de plaques ».

Crédit Photo : propriétaires de Yoko

Sous le choc, Kevin et sa femme ont tenté de secourir leur compagnon à quatre pattes, sans succès.

La suite après cette vidéo « On n’a pas réussi à enlever la grille donc on a creusé autour », explique le villageois.

À la suite de cette macabre découverte, le couple a déposé une plainte pour sévices graves à la gendarmerie du Mans et lancé une pétition en ligne pour dénoncer cet acte de cruauté et obtenir justice pour Yoko.

Après avoir été libéré par les gendarmes, le chat a été examiné par un vétérinaire et présentait de multiples blessures.

« Il ne l’a pas seulement enterré vivant, il l’a aussi tabassé ! », s’offusque avec colère Kevin auprès de 30 Millions d’Amis.

Depuis sa terrible mésaventure, Yoko commence à se rétablir, mais il conserve des séquelles des traumatismes subis.

SARTHE : un chaton enterré vivant. Une plainte pour sévices graves a été déposée.



Avec les propriétaires de Yoko, je veillerai à ce que cet acte odieux soit puni.@StephaneLAMART @nicojacquard @TiboChevillard @AlexandraGzz @CA_Angers https://t.co/w2cBICyBFa — Maitre Christophe Gerard (@MaitreGerard) March 20, 2026

Le premier chat a lui aussi disparu

Dans la pétition, Kevin explique qu’un cas similaire s’était déjà produit par le passé. C’est son premier chat qui avait été victime.

« Notre cauchemar a commencé avec Marley, notre premier chat, qui avait déjà été retrouvé couvert de terre chez ce même voisin au mois de septembre. Le lendemain, il a disparu à nouveau et n’a jamais été retrouvé... ».

Toujours selon Kevin, un autre chat aurait été enfermé dans le cabanon du voisin. Kevin et son épouse ont décidé de déménager début mars pour ne plus vivre « à côté d’un psychopathe ». Selon France 3, le voisin soupçonné sera jugé en février 2027.

Un fait divers qui fait froid dans le dos…