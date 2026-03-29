Un chat errant victime de douleurs extrêmes est sauvé alors qu'il est sur le point d'être euthanasié

Un chat errant victime de multiples fractures, sauvé in extremis, a été opéré en urgence quelques heures avant son euthanasie.

Un sauvetage à la dernière minute a offert une seconde chance à un chat en piteux état, sur le point d’être euthanasié.

Le chat arrive au refuge avec de multiples fractures

Queseo revient de loin. Le 18 mars, ce chat errant grièvement blessé a été admis dans un refuge à Philadelphie, rapporte le magazine People.

À son arrivée, la boule de poils souffrait « de multiples fractures à la mâchoire », de « douleurs intenses » et ne pouvait pas se nourrir seule.

Crédit Photo : House of Misfits / Facebook

Selon l'organisation, son état de santé alarmant ne lui laissait presque aucune chance de survie sans intervention immédiate.

« On ignore comment il a subi ces blessures », a expliqué le refuge sur Facebook.

Face à cette situation, une euthanasie avait été programmée le jour même pour mettre fin à ses souffrances. Par chance, l’association House of Misfits a eu vent de son histoire et organisé son sauvetage en urgence.

De son côté, Philadoptables, une organisation qui finance les soins des animaux sans foyer, est intervenue pour lui venir en aide.

Crédit Photo : House of Misfits / Facebook

Le félin échappe de justesse à l’euthanasie

Grâce à cet élan de solidarité, Queseo a échappé à son tragique destin. Il a été transporté dans les locaux de House of Misfits, où ses plaies buccales ont été soignées.

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Parallèlement, des radiographies ont été réalisées pour évaluer ses fractures, et une sonde d’alimentation a été posée afin qu’il puisse recommencer à se nourrir.

Crédit Photo : House of Misfits / Facebook

Fort heureusement, toutes les interventions se sont déroulées avec succès. Néanmoins, le chemin vers la guérison reste encore long pour le félin.

Après son opération, « son niveau de douleur était de 10 sur 10. Il se débattait, hurlait et se grattait le visage de manière agressive », a précisé l’association. Le chat a ensuite reçu de la morphine pour soulager ses douleurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le matou est un véritable battant !

Un nouveau départ pour la boule de poils

Aujourd’hui, Queseo se porte très bien et se repose pendant que ses fractures continuent de guérir, a déclaré Michelle Helms, présidente de Philadoptables.

« Il est heureux et donne des petits coups de tête pour réclamer des caresses », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l’équipe de House of Misfits Animal Rescue, le personnel vétérinaire, ainsi que toutes les personnes qui ont fait des dons ou aidé à son transport. Queseo est désormais en sécurité, à l’aise et a entamé son processus de guérison ».

Crédit Photo : House of Misfits / Facebook

Selon l’organisation, le petit animal retrouvera pleinement la santé dans 4 à 6 semaines. Pour l’instant, on ignore si Queseo sera proposé à l’adoption après sa guérison.