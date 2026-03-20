Il pêche un silure géant de 2,42 m pour 120 kg après 50 minutes de lutte

Un pêcheur alsacien a réussi l'exploit de remonter un énorme silure, non sans avoir lutté pendant près d'une heure.

La pêche aux gros est une discipline qui demande de la ténacité mais surtout de la patience.

Remonter une belle prise peut en effet durer de longues minutes et, dans ce genre de situation, il vaut mieux avoir les reins solides pour ne pas laisser passer sa chance.

Cyril Schmidt en sait quelque chose. Cet Alsacien de 32 ans, grand passionné de pêche, vient en effet de remonter un silure géant de plus de 100 kg, après un âpre combat qui aura duré près d'une heure. Il s'agit de la plus belle prise de sa vie.

Il pêche un silure de 2,42 m pour 120 kg

Cyril a réussi à capturer ce monstre des eaux le 14 mars dernier, du côté de Sarrebourg (Moselle), racontent nos confrères du Républicain lorrain.

Ce jour-là, peu après 18h, le pêcheur amateur décide ainsi de s'installer le long du canal de Hesse avec la ferme intention de ne pas repartir bredouille. Son vœu va être exaucé. Après une brève attente, il observe en effet des remous à la surface de l'eau.

« Je remarque de grosses bulles qui commencent à monter. Là, je sens et je vois que des poissons plus gros arrivent », raconte-t-il ainsi dans les colonnes du quotidien local.

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Reniflant le bon coup, le pêcheur se saisit alors de sa canne à silure alors que cette dernière se tend.

« Elle a commencé à bouger de plus en plus. À un moment, je la tenais entre les jambes, avec les deux mains. J’ai compris que c’était un très gros poisson », se souvient l'intéressé.

Comprenant qu'il ne va pas y arriver tout seul, il appelle alors sa compagne à l'aide. En attendant que celle-ci débarque, il lutte tant bien que mal, seul, pendant 35 minutes et ses efforts finissent par payer car il parvient à fatiguer le silure et à le rapprocher de la berge.



Crédit photo : iStock

Après avoir été rejoint par sa chère et tendre, tout en recevant le soutien inattendu d'un promeneur qui passait par là, Cyril réussit enfin à remonter le poisson, après 50 minutes de combat. Après l'avoir observé sous toutes ses coutures, le pêcheur mosellan reste bouche bée devant la taille du poisson.

« Il mesurait 2,42 mètres. Je l’estime entre 100 et 120 kilos », précise-t-il. Ce qui pourrait constituer un record dans le secteur, selon Jean-Louis Ledien, président de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique La Sarrebourgeoise.

Fidèle à ses convictions et à la pratique du « no kill », Cyril a finalement relâché l'animal à l'eau, non sans avoir immortalisé ce moment qu'il n'est pas près d'oublier.