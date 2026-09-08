Il perd son chat sur une aire d'autoroute et fait 800 kilomètres tous les week-ends pendant 3 mois pour le retrouver

En mai dernier, Clotaire a perdu son chat sur une aire d’autoroute à Narbonne, à 800 kilomètres de chez lui. Pour le retrouver, il est revenu sur les lieux tous les week-ends pendant trois mois.

Quand on perd son animal de compagnie, on est souvent prêt à tout pour le retrouver. Pour cela, certains propriétaires collent des affiches, passent des annonces sur les réseaux sociaux et n’hésitent pas à rester dans les environs où l’animal a disparu. Dans certains cas, l’animal finit par revenir, comme ce chat disparu depuis 17 ans qui a été retrouvé après les incendies en Gironde.

Ce drame est arrivé à Clotaire, un Lyonnais âgé de 32 ans. Début mai, il a perdu son chat sur une aire d’autoroute près de Nanterre. L’animal s’est échappé de sa cage et a disparu.

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“Je ne voulais pas lâcher”

Clotaire n’est pas le seul à avoir perdu son chat sur une aire d’autoroute. C’est également arrivé récemment à une famille qui a passé ses 10 jours de vacances sur l’aire pour tenter de le retrouver.

De son côté, Clotaire n’a pas perdu espoir. Depuis mai, il est retourné tous les week-end sur l’aire d’autoroute, à 800 kilomètres de chez lui, pour chercher son chat. Il a oeuvré avec l’aide d’une association locale qui a repéré l’animal à plusieurs reprises en semaine.

“Il n’y a pas un seul week-end où je n’y suis pas allé. Pour moi, je ne voulais pas lâcher. C’était compliqué. Je terminais le soir, je reprenais la route tout de suite, aussitôt, juste après le travail. J’arrivais à tenir. Malgré la fatigue, j’arrivais à tenir, surtout avec la canicule. Je l’ai depuis l’âge de 18 ans, je ferais tout pour mon chat. Il fait partie de la famille depuis si longtemps, je ne l’aurais pas lâché”, a-t-il confié à RTL.

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Le chat a été retrouvé

Finalement, les efforts de Clotaire ont payé puisqu’il a retrouvé son chat trois mois plus tard, en plein mois d’août. L’animal est retourné chez lui, à Lyon, en toute sécurité. Dorénavant, Clotaire va redoubler d’attention quand il voyagera avec son chat.

Une belle histoire qui prouve qu’il ne faut jamais perdre espoir après la perte de son animal de compagnie.