« Un animal ne mérite pas d'être abandonné » : un chat de 8 ans retrouvé enfermé dans un sac au bord d'une route

La mairie d’un village alsacien s’est indignée que l’on puisse abandonner un animal dans un sac. Elle a donc décidé d’adopter le chat.

Un chat abandonné dans un sac au bord d’une route

L’histoire de ce pauvre chat a ému tout le village de Eckwersheim, au nord de Strasbourg. Samedi 29 août, un habitant a trouvé un sac près d’un poteau sur le bord d’une route, indique Le Républicain Lorrain. À l’intérieur du sac se trouvait un chat âgé de 7 à 8 ans, enfermé et dans l’incapacité de bouger.

Tout de suite, l’habitant a contacté la mairie de son village. Cette dernière s’est alors mise à la recherche du propriétaire et a même publié un message sur son compte Facebook pour retrouver la personne qui a abandonné Cookie (nom donné par la fourrière à l'animal). Comme le veut la procédure, Cookie a été emmené à la fourrière de Strasbourg en attendant.

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Montrer l’exemple : la mairie décide d’adopter Cookie

Aucun moyen de retrouver son propriétaire. La mairie précise que le chat n’est ni tatoué ni pucé. Sur les réseaux sociaux, personne ne s’est manifesté. Heureusement, le chat blanc et noir est en bonne santé. Il se remet de sa terrible aventure dans le sac et aujourd’hui, il interagit facilement avec les humains.

Touchée par le sort du félin, la mairie de Eckwersheim a décidé de l’adopter même si pour le moment, Cookie doit rester à la fourrière :

« Cela permet d'offrir une solution pour cet animal, mais aussi de montrer les bonnes valeurs, en termes de respect des animaux. Un animal ne mérite pas d’être abandonné. De faire comprendre que l'adoption, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère », a expliqué Julien Bornert, le maire du village à Ici Alsace.

Crédit photo : Commune d'Eckwersheim

D’ici mardi 8 septembre, si personne ne réclame Cookie, ce dernier pourra être adopté par la mairie. D’ailleurs, l’animal est déjà la mascotte du village puisque des habitants se sont proposés pour l’accueillir « lorsque la mairie est fermée », a ajouté le maire. Enfin, les 1500 habitants de Eckwersheim se sont mobilisés en nombre pour offrir des arbres à chat pour leur nouveau résident.