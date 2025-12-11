Un ours attaque son soigneur en pleine représentation dans une vidéo effrayante

En Chine, un safari parc a été le théâtre d’une terrible scène, sous les yeux du public assistant à une représentation qui a viré au pugilat. L’un des ours s’est jeté sur son soigneur, lançant une incroyable bagarre digne d’un combat de MMA.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux ! Ce samedi 6 décembre, une scène démente s’est déroulée au safari parc de Hangzhou, en Chine. Lors d’une représentation mettant en scène des ours noirs et des soigneurs, l’un des ursidés s’est jeté sur son soigneur sous les yeux du public.

L’animal, baptisé Xiong Er, a attaqué le soigneur qui s’occupe pourtant de lui depuis de nombreuses années. Il n’a pas lâché Zhou Jiazhen, le mordant et roulant au sol avec lui. D’autres employés, qui ont assisté à la scène, sont intervenus et ont tenté de faire lâcher prise à l’ours.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025

Pour le distraire, ils ont utilisé tout ce qui leur passait sous la main, comme un panier de basket ou des piquets en bambou.

Quand Xiong Er s’est enfin éloigné de son soigneur, c’est ce dernier qui est revenu à la charge pour maîtriser l’ursidé. Cette fois, en parvenant à le neutraliser et l’évacuer.

Crédit photo : Capture d'écran X / AP

L’ours et son soigneur réconciliés

Sur ses réseaux sociaux, le parc de Hangzhou a assuré que Zhou Jiazhen n’avait pas été gravement blessé.

Le zoo a même publié une vidéo dans laquelle l’homme donne à manger à l’ours, en toute sécurité.

Crédit photo : Capture d'écran X / AP

Selon le soigneur, Xiong Er n’aurait pas voulu lui faire de mal, mais voulait seulement manger les carottes présentes dans son sac de nourriture.

« S’il avait vraiment voulu attaquer, je ne serais pas là aujourd’hui »

Par précaution, l’ours a tout de même été transféré dans un autre espace du parc et ne participera plus aux représentations proposées aux visiteurs.