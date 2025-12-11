Un ours attaque son soigneur en pleine représentation dans une vidéo effrayante

Par |

Un ours s'attaque à son soigneur

En Chine, un safari parc a été le théâtre d’une terrible scène, sous les yeux du public assistant à une représentation qui a viré au pugilat. L’un des ours s’est jeté sur son soigneur, lançant une incroyable bagarre digne d’un combat de MMA.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux ! Ce samedi 6 décembre, une scène démente s’est déroulée au safari parc de Hangzhou, en Chine. Lors d’une représentation mettant en scène des ours noirs et des soigneurs, l’un des ursidés s’est jeté sur son soigneur sous les yeux du public.

L’animal, baptisé Xiong Er, a attaqué le soigneur qui s’occupe pourtant de lui depuis de nombreuses années. Il n’a pas lâché Zhou Jiazhen, le mordant et roulant au sol avec lui. D’autres employés, qui ont assisté à la scène, sont intervenus et ont tenté de faire lâcher prise à l’ours.

Pour le distraire, ils ont utilisé tout ce qui leur passait sous la main, comme un panier de basket ou des piquets en bambou.

Quand Xiong Er s’est enfin éloigné de son soigneur, c’est ce dernier qui est revenu à la charge pour maîtriser l’ursidé. Cette fois, en parvenant à le neutraliser et l’évacuer.

Un ours face à son soigneurCrédit photo : Capture d'écran X / AP

L’ours et son soigneur réconciliés

Sur ses réseaux sociaux, le parc de Hangzhou a assuré que Zhou Jiazhen n’avait pas été gravement blessé.

Le zoo a même publié une vidéo dans laquelle l’homme donne à manger à l’ours, en toute sécurité.

Un ours attaque son soigneurCrédit photo : Capture d'écran X / AP

Selon le soigneur, Xiong Er n’aurait pas voulu lui faire de mal, mais voulait seulement manger les carottes présentes dans son sac de nourriture.

« S’il avait vraiment voulu attaquer, je ne serais pas là aujourd’hui »

Par précaution, l’ours a tout de même été transféré dans un autre espace du parc et ne participera plus aux représentations proposées aux visiteurs.

Suivez nous sur Google News
Ours Chine

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Effondrement d'un pont en Chine, le 11 novembre 2025
Un pont de 758 mètres s’effondre après avoir été inauguré, une vidéo terrifiante
Ours noir asiatique dans une forêt / panneau indiquant la présence d'ours au Japon
Japon : un ours arrache la tête d'un homme de 70 ans qui cueillait des champignons
Man mum
En Chine, des jeunes femmes paient des hommes musclés, appelés les «hommes mamans», pour avoir des câlins et lutter contre la solitude
Capture d'écran montrant l'ours derrière le comptoir du marchand de glaces
Un ours brun s'introduit chez un glacier en pleine nuit et dévore des glaces à la fraise
Capture d'écran de l'oreiller ensanglanté
Un livreur sauve la vie d'une femme coincée depuis 30 heures grâce à... un code écrit avec du sang sur un oreiller