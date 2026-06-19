Horreur au zoo, un homme attrape un enfant de 3 ans et le jette dans l'enclos des crocodiles

Jeudi 18 juin, un zoo britannique a été le théâtre d’une scène d’horreur : une femme s’est jetée dans l’enclos des crocodiles pour secourir un garçon de trois ans, après qu’un visiteur aurait été vu en train de le jeter à l’intérieur.

Un enfant en bas âge a été grièvement blessé après avoir été retrouvé dans l’enclos des crocodiles d’un zoo au Royaume-Uni. Un homme de 30 ans est soupçonné de l’y avoir jété et a été arrêté.

Un enfant de 3 ans jeté dans l’enclos des crocodiles d’un zoo

Les faits se sont produits jeudi 18 juin vers 13 h 30, au zoo Johnsons of Old Hurst, dans le Cambridgeshire, en Angleterre, rapporte The Sun.

Les forces de l’ordre ont été appelées après le signalement d’« un incident impliquant un garçon de trois ans qui s’est retrouvé dans la zone réservée aux crocodiles ».

Crédit photo : Terry Harris

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune visiteur aurait été projeté dans cet espace réservé aux reptiles.

Transporté d’urgence à l’hôpital, il souffrirait notamment d’une fracture du bassin et d’un bras cassé, selon nos confrères. La police a indiqué que son état était « critique mais stable».

Peu après, un homme de 30 ans a été arrêté. Il est soupçonné d’avoir poussé le petit garçon dans l’enclos. Il a été placé en garde à vue pour suspicion de tentative de meurtre.

D’après les enquêteurs, le suspect, originaire du Norfolk, n’aurait aucun lien avec l’enfant. À ce stade, son mobile reste inconnu.

Crédit photo : Newsquest / SWNS

Une femme saute à l’intérieur pour lui sauver la vie

Ce drame aurait pu avoir une issue encore plus tragique sans l’intervention de Tracey Johnson, l’épouse du propriétaire du zoo.

Selon un habitant du village, qui a souhaité garder l’anonymat, elle a courageusement sauté dans l’espace des crocodiles pour venir en aide au garçon.

Un autre riverain a déclaré :

« Apparemment, la femme du propriétaire du zoo, Tracey Johnson, a sauté dans l’enclos pour sauver l’enfant ».

Crédit photo : Terry Harris

De son côté, l’inspectrice-détective Verity McCann a fait le point sur l’enquête. Elle indique que les témoins présents au moment des faits sont entendus afin de comprendre les circonstances de l’incident.

Dans un communiqué, le parc animalier a indiqué :

« Nos pensées et nos prières vont au jeune garçon et à sa famille à la suite de l’incident survenu aujourd’hui. Par respect pour la famille, notre serre tropicale restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Pour toute question concernant cet incident, nous vous invitons à vous adresser à la police du Cambridgeshire. Le reste du site restera ouvert normalement. Merci ».

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Le zoo abrite une centaine d’animaux

Sur son site Internet, Johnsons of Old Hurst se décrit comme « une ferme en activité et un parc zoologique doté de jardins tropicaux, au cœur de la campagne ».

L’établissement abrite plus de 100 animaux : des lions africains, des tigres du Bengale, des crocodiles, des ours paresseux, ainsi que de nombreuses autres espèces.

Crédit photo : SWNS

Mike Annicelli, 52 ans, qui vit à proximité du parc, a expliqué à la Press Association que l’espace réservé aux crocodiles était aménagé sous une plateforme surélevée, les reptiles se trouvant environ 4,5 mètres plus bas.