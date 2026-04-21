Partis pêcher, deux amis remontent un crocodile de plus d'un mètre dans le canal de Roubaix

Ce n’est pas ce que ces deux amis s’attendaient à remonter en allant pêcher des objets métalliques dans le canal de Roubaix. C’est un crocodile d’un mètre qu’ils ont découvert.

Une pêche aux objets qui se transforme en pêche au crocodile

Dimanche 19 avril, Belkacem et son ami ont profité du soleil pour aller pêcher dans l’un des canaux de Roubaix (Nord). Les deux amis ne cherchaient pas à pêcher du poisson. Ils sont plutôt férus d’objets en métal. Pour cela, ils utilisent un aimant en lieu et place d’un appât.

« On avait remonté pas mal de choses. Il était environ 16 heures, on voulait lancer l'aimant une dernière fois », raconte Belkacem à La Voix du Nord.

Alors qu’ils remontaient à la surface ce qu’ils croyaient être un gros objet métallique, les deux amis ont été surpris de découvrir un crocodile.

Un crocodile de plus d’un mètre dans le canal de Roubaix

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Crédit photo : towfiqu ahamed/ iStock

Le quotidien du Nord raconte que l’aimant des deux amis s’est accroché à du métal et à un autre objet bien plus lourd. « Ça devait peser plus de 50 kilos. On a galéré à le remonter, ça nous a pris au moins dix minutes », poursuit le jeune homme.

Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’il se sont aperçus qu’il s’agissait d’un animal. « C'était un crocodile ! Il était déjà en décomposition. » En effet, la dépouille du crocodile a été emballée dans un sac de couchage et « attachée avec des poids », a indiqué la préfecture du Nord, prévenue plus tard dans la soirée. Selon cette dernière, l’animal mesurait « plus d’un mètre » et a été confié à la Ligue Protectrice des Animaux (LPA).

Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès de l’animal. La présence de crocodiles et autres caïmans en France reste rare, puisque ces espèces ne sont pas endémiques de l’Europe. Cependant, il arrive que ces animaux parviennent à se frayer un chemin jusqu’à chez nous, transportés ou non illégalement par des personnes peu prudentes, ou par leurs propres moyens.