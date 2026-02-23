72 tigres meurent à cause d'un virus dans un parc animalier de Thaïlande

En l'espace de quelques jours, 72 tigres sont morts dans un parc animalier en Thaïlande. Ils ont contracté un virus très contagieux qui s’est rapidement répandu.

Le parc animalier privé Tiger Kingdom, au nord de la Thaïlande, a récemment connu un véritable drame. Entre le 8 et le 11 février, 72 tigres sont morts.

Crédit photo : iStock

D'après des analyses faites par des vétérinaires, les tigres sont morts après avoir contracté la maladie de Carré, un virus très contagieux, ainsi que des bactéries affectant le système respiratoire. Ces décès tragiques rappellent celui de cette girafe qui est morte coincée dans une porte de son enclos.

72 tigres décèdent d'une maladie

La suite après cette vidéo

Le 8 février, des dizaines de tigres ont commencé à développer des symptômes de la maladie.

“Lorsque les tigres tombent malades, il est plus difficile de le détecter que chez des animaux comme les chats ou les chiens. Au moment où nous avons compris qu’ils étaient malades, il était déjà trop tard”, a indiqué Somchuan Ratanamungklanon, directeur du Département thaïlandais de l’élevage, selon des propos rapportés par Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Ces pertes sont une tragédie pour le parc, mais aussi pour les associations protectrices des animaux, qui déplorent les conditions de vie des tigres dans le parc. En effet, dans cet établissement, les visiteurs peuvent “câliner, toucher et prendre des photos de près avec des tigres”, selon le site internet de Tiger Kingdom.

“Ces tigres sont morts comme ils ont vécu : dans la misère, la captivité et la peur. Si les touristes s'en détournaient, ces lieux deviendraient rapidement non rentables et des tragédies comme celle-ci seraient bien moins susceptibles de se produire”, a déclaré PETA Asie, selon CNEWS.

Les animaux mis en quarantaine

Tous les enclos des animaux vont désormais être nettoyés et les tigres vivants restants vont être mis en quarantaine jusqu'à leur vaccination, afin de réduire le risque de propagation du virus.

Pour l'instant, on ne connaît pas la raison exacte pour laquelle ces tigres ont contracté cette maladie. Cette contamination pourrait provenir de la viande de poulet crue fournie par une ferme privée. Pour le moment, le parc a été fermé par les autorités car l'épidémie ne serait pas encore totalement contenue.