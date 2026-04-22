Un campeur attaqué par un gigantesque crocodile alors qu'il dormait sur une plage

En Australie, un campeur a été attaqué par un redoutable prédateur alors qu’il dormait sur une plage. Grièvement blessé, il a été hospitalisé en urgence.

Ce qui devait être une simple nuit à la belle étoile s’est transformé en cauchemar.

Le week-end dernier, en Australie, un homme d’une vingtaine d’années a été pris pour cible par un crocodile marin alors qu’il dormait sur une plage de camping, selon le magazine américain People.

Campeur attaqué par un crocodile sur une plage

L’incident s’est produit le samedi 18 avril, aux premières heures du matin, sur une plage de la région de Kimberley, en Australie-Occidentale, un lieu prisé des campeurs.

La victime, identifiée comme Jimmy, dormait dans un sac de couchage sur le sable lorsqu’elle a été violemment tirée de son sommeil par un crocodile décrit comme « imposant ».

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Au cours de l’attaque, le voyageur a été mordu par le reptile, ce qui lui a causé des plaies profondes.

Selon nos confrères, le jeune homme a été transporté d’urgence à l’hôpital de Broome, avant d’être évacué par avion médicalisé dans un état stable vers Perth afin d’y recevoir des soins plus approfondis.

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La victime réagit à son attaque

Cet incident constitue le deuxième cas d’agression de crocodile signalé dans la région cette année, selon le service des parcs et de la faune d’Australie-Occidentale.

« Le personnel a déjà pris contact avec un proche de l’homme attaqué et prévoit d’examiner plus en détail l’incident avec les personnes concernées », a déclaré un porte-parole de l’organisme.

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De son côté, le patient a publié une déclaration pour donner de ses nouvelles après avoir subi une intervention chirurgicale.

« Je tiens à adresser des remerciements particuliers à mes amis et à ma famille, qui ont été présents pour m’aider et me soutenir au moment où j’en avais le plus besoin », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude au personnel de l’hôpital de Broome et au Royal Flying Doctor Service pour les soins et le traitement qu’ils m’ont prodigués, en me préparant à mon transfert vers le Royal Perth Hospital ».

Le crocodile marin : un prédateur très dangereux

Le média local The Nightly précise que les crocodiles marins sont courants le long du littoral de Kimberley.

Réputés très dangereux, ces animaux sont les plus grands reptiles vivants au monde. Un mâle adulte peut mesurer jusqu’à six mètres, tandis que la femelle peut atteindre plus de trois mètres.

Bien que les attaques envers l’homme soient rares, ces prédateurs peuvent se montrer très agressifs envers les êtres humains. On les trouve en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu’en Océanie.

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Pour limiter les risques, le gouvernement du Queensland rappelle aux habitants de camper à au moins 50 mètres du bord de l'eau et de garder un objet solide pour se protéger des crocodiles, comme une chaise de camping ou une table.

Il est également recommandé d’être particulièrement vigilant la nuit, au crépuscule et à l’aube, périodes où les crocodiles chassent davantage et sont difficiles à repérer.