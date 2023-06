Laissé pour mort sur un trottoir, ce cheval a été recueilli par une ado de 13 ans et croque aujourd'hui la vie à pleines dents

En Irlande, un cheval laissé à l’abandon dans un état pitoyable a retrouvé goût à la vie grâce à une adolescente de 13 ans. Aujourd’hui, l’équidé participe même à des compétitions.

Woody est un cheval qui n’a pas toujours eu la vie facile. L’année dernière, l’équidé a été abandonné sur le bord de la route, dans le comté de Tipperary en Irlande. À l’époque, l’équidé, qui était âgé de sept ans, a été retrouvé couché sur un trottoir.

Comme le rapporte BBC News, un témoin oculaire avait révélé que le jeune étalon s’était effondré d’épuisement après avoir été exploité pour des courses de sulky, une voiture hippomobile utilisée pour les courses hippiques de trot.

Crédit Photo : My lovely horse rescue

Selon le média britannique, Woody a été confié à l’association «My Lovely Horse Rescue», le 15 octobre dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son état de santé était très inquiétant.

«Ses côtes étaient visibles, il manquait cruellement de tonus musculaire, il était déshydraté et épuisé», a déclaré une bénévole du refuge au site d’information. Elle a expliqué que le cheval souffrait de malnutrition.

Face à l’urgence de la situation, Woody a été transporté jusqu'à la ferme de l’organisation, où un programme alimentaire a été mis en place pour tenter de le remettre sur pied. À noter que l’association s’appuie sur un réseau de familles d’accueil pour s’occuper des chevaux abandonnés.

Crédit Photo : My lovely horse rescue

«C’est un poney merveilleux»

Pendant sa convalescence, Woody a été présenté à Orianna, une adolescente de 13 ans qui cherchait un nouveau poney. La jeune fille a tout de suite ressenti une énorme bouffée d’amour pour le petit cheval. «Je suis allée dans la cour, je l’ai vu et je me suis dit que c’était vraiment celui qu’il me fallait(…) C’est un poney merveilleux », a confié la collégienne.

Crédit Photo : My lovely horse rescue

De son côté, Kelsie Montague, une volontaire qui accueille des chevaux pour l’association, a aidé la jeune fille à dresser Woody : «Orianna et lui se sont très bien entendus(…) Elle fait tout, du nettoyage des écuries au pansage, en passant par le bain. Elle reste avec lui».

Par chance, l’animal a réussi à se rétablir au bout de quelques mois. Au cours de sa première promenade en extérieur, l’animal s’est montré très énergique, pour le plus grand bonheur de sa soigneuse : «Il est parti comme une fusée. Il a adoré se promener sur les routes et fouiner dans les jardins des gens».

Crédit Photo : My lovely horse rescue

Le week-end dernier, Woody et Orianna ont même participé à un concours de poneys au Cork Summer Show, et le couple a remporté le deuxième prix dans une catégorie réservée aux chevaux qui ont été adoptés par un centre de sauvetage en Irlande.

«Je ne m'attendais pas vraiment finir deuxième, d'autant plus que c'était notre premier concours, et je pense que nous étions tous les deux un peu nerveux», a déclaré Orianna à la BBC News.

Crédit Photo : My lovely horse rescue

Woody fait partie des centaines d'animaux dont la vie a été sauvée par l'association My Lovely Horse Rescue Charity.