“J'étais terrorisée” : attaquée par un vautour sous les rires du public, elle porte plainte contre le parc

Le 4 août dernier, un spectacle de rapaces au parc du Rocher des Aigles, à Rocamadour (Lot) a tourné au drame pour l’une des spectatrices attaquée par un vautour. Si la scène a fait rire le public, ce n’est pas le cas de la victime qui a porté plainte contre le parc.

À Rocamadour, dans le Lot, le parc animalier du Rocher des Aigles présente régulièrement un spectacle de rapaces qui attire de nombreux touristes chaque jour. Seulement voilà, le dimanche 4 août, une vacancière âgée de 46 ans n’aura pas un très bon souvenir de son passage.

Nommée Sophie, cette mère de famille a été prise en grippe en plein spectacle par un vautour. Un cauchemar qu’elle raconte à La Dépêche du Midi :

“Je me suis installée par terre à l’ombre. C’est alors que j’ai vu surgir depuis le canyon un vautour. Il s’est posé à moins d’un mètre de moi. (...) Il m’a fixé. Il a déployé ses ailes. (...) Il faisait peut-être deux mètres de diamètre. Je me suis dit : ‘je suis fichue, il va m’attaquer’. J’étais terrorisée. Il a commencé à s’approcher de moi avant de m’attaquer. Il m’a donné plusieurs coups de bec”.

Elle subit une attaque de vautour, le public rigole

Pendant qu’elle se faisait attaquer, les autres visiteurs n’ont pas compris ce qu’il se passait et ne s’inquiétaient pas plus que ça. Certains pensaient que la scène faisait partie du spectacle, jusqu’à lâcher quelques rires :

“Au début, personne ne réagissait. Dans le public, des gens riaient même (...). Mais tout d’un coup, plusieurs dames proches de moi se sont mises à crier en voyant du sang couler de ma jambe”.

Finalement, une soigneuse est intervenue afin de détourner l’attention du vautour pour l’éloigner, avant de revenir vers Sophie avec du désinfectant et un bandage. La victime déplore qu’elle n’a reçu aucun mot d’excuse, ni de la part de la soigneuse, ni de la part du parc.

Par précaution, Sophie est allée à l’hôpital de Saint-Ceré afin de refaire le pansement et se faire prescrire des antibiotiques. Malheureusement, à cause de sa blessure, elle ne peut plus profiter pleinement de ses vacances, ce qui l’a poussé à porter plainte contre le parc.

“Mes vacances sont gâchées. Je ne peux pas me baigner, je dois rester au camping jusqu’à la fin de mon séjour”.

Le parc reconnaît une erreur mais déplore la plainte déposée

Contacté par La Dépêche du Midi, Rafaël Arnaud, le directeur et fondateur du Rocher des Aigles, a reconnu l’erreur de la soigneuse qui n’aurait pas respecté le protocole de sécurité. En revanche, il déplore aussi la plainte déposée par la victime :

“Pour moi, ce comportement reflète un peu l’air du temps. Les gens sont de plus agressifs alors que je me bats depuis si longtemps pour la préservation des oiseaux et des rapaces”.

Si le combat pour la préservation des espèces animales est une noble cause, on peut aisément comprendre la réaction de la victime, surtout si le protocole de sécurité n’a pas été suivi à la lettre. À noter qu’il s’agit d’un accident extrêmement rare car le vautour est un oiseau rapace charognard privilégie généralement les proies malades ou affaiblies et ne s’en prend, théoriquement, jamais à l’être humain.