« Jamais vu ça ! » : semant la terreur dans un poulailler, un hibou provoque la mort de 800 poules

En Côte-d’Or, des éleveurs ont découvert une scène macabre dans leur poulailler dans lequel 800 poules ont trouvé la mort suite à l’intrusion d’un hibou grand-duc. Les gallinacées, effrayées par la présence du rapace nocturne, se sont entassées et se sont étouffées.

Philippe Plançon n’avait jamais vu ça en trente ans d’activités ! Gérant de la ferme du Pontot à Gevrey-Saint-Chambertin en Côte-d'Or, il a fait une découverte tragique dans son poulailler le 29 avril dernier, nous apprend France Bleu Bourgogne-France-Comté.

Un hibou grand-duc s’est introduit dans le poulailler par l’une des trappes et a semé la terreur, un peu malgré lui.

"Quand mon frère est rentré, il a cru à une buse, et puis il a vu le hibou. Il s’est réfugié et il est resté là. On ne savait pas quoi faire, alors on l’a laissé. Ça fait un peu peur, ça a l’air méchant et ce n’est pas petit. Le lendemain, on a rouvert les grandes portes et on a fait du bruit pour le faire bouger et il est parti".

Crédit photo : iStock

Malheureusement, le rapace nocturne avait déjà causé des dégâts conséquents au sein du poulailler. S’il ne s’est pas attaqué aux poules directement, sa simple présence a suffi à causer la peur et la panique parmi elles, jusqu’à ce que mort s'ensuive. En effet, Philippe Plançon et son frère ont découvert que les poules s’étaient entassées dans deux coins du poulailler avant de s'étouffer entre elles : "Quand on a vu le tas de poules dans les coins… Je n’avais jamais vu ça. Même avec un renard, il n’y a pas autant de pertes".

Un préjudice estimé à 4 800 euros !

Terrorisées par la présence du hibou, ce sont pas moins de 800 poules qui ont trouvé la mort. Si leur exploitation compte 4 500 poules, cette lourde perte va contraindre les frères à ralentir leur activité. En effet, les poules restantes, stressées par l’événement, n’ont plus pondu pendant plusieurs jours : "On va quand même s’en sortir. Le plus gros souci, c’est la gestion de la quantité d’œufs. Je vais donc un peu limiter les ventes. Je garde les poules que je comptais vendre", a précisé l'un des deux frères.

Crédit photo : iStock

Le préjudice, contre lequel les deux fermiers ne sont pas assurés, est estimé à environ 4 800 euros. Un coup dur pour la fratrie.

“On ne sera pas remboursé, parce que ce n’est pas courant. Il faut que ce soit une assurance 'risque d’élevage'. Ce n’est pas quelque chose qu’on a couramment chez les poules pondeuses, mais plutôt dans les élevages de poulet", déplorent ainsi les deux frères.

En attendant, ces derniers vont donc ralentir leurs activités en espérant que le hibou grand-duc ne refasse pas d’apparition surprise au sein de leur exploitation.