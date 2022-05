Jura : recueillis après avoir perdu leur mère, deux jeunes lynx ont été relâchés dans la nature

Recueillis après avoir perdu leur mère à l’automne dernier par le Centre Athénas, les deux jeunes lynx mâles sont enfin retournés à la vie sauvage.

Crédit : Michel VIARD/ iStock

C’est en pleine détresse qu’ils avaient été retrouvés il y a quelques mois, rapporte le site Geo. Deux jeunes lynx boréals, Gex et Minos, avaient été recueillis par le Centre Athénas, une association de sauvegarde de la faune sauvage européenne, basée en Franche-Comté.

Après en avoir pris soin durant quelques mois, le Centre Athénas a finalement relâché Gex et Minos dans les montagnes du Haut-Jura les 10 et 12 mai à l'endroit où ils avaient été capturés par le Centre Athénas.

Durant un an, les deux lynx boréals seront suivis de près par la Dreal (Direction générale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) de Bourgogne-Franche-Comté.

Un plan national visant à sauvegarder les espèces menacées

Crédit : antoineede/ iStock

Gex et Minos ont en effet été équipés « d'un collier VHF/GPS par le Centre Athénas pour garantir leur sécurité et collecter des informations sur leur réinsertion et leur réadaptation au milieu naturel », a indiqué la Dreal dans un communiqué. Il s’agit d’observer si les deux lynx s’adaptent à la vie sauvage.

Pour l’instant, les compteurs sont au vert puisque le centre Athénas a observé que « Gex avait capturé des renards, dont nous avons retrouvé des restes. C'est un très bon signe pour la suite » a déclaré Gilles Moyne, le directeur du centre.

Tout comme Gex et Minos, une jeune femelle lynx, découverte dans les mêmes circonstances, sera relâchée en juin prochain dans le cadre du nouveau plan national 2022-2026. « Ces plans visent à coordonner les actions de sauvegarde des espèces végétales et animales les plus vulnérables pour lesquelles la France a une responsabilité patrimoniale », indique le ministère de la Transition écologique sur son site.

Gex et Minos sont les 23ème et 24ème lynx relâchés dans la nature par le Centre Athénas en 35 ans d'existence avant le 25ème le mois prochain.