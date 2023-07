Très à la mode, ces 2 races de chiens sont victimes d'abandons fréquents, une association tire la sonnette d'alarme

L’association Règne Animal alerte sur un effet de mode mettant en danger certaines races de chiens. Elle appelle à une adoption responsable.

Crédit photo : Règne Animal

Les staffs et les malinois pâtissent d’un effet de mode qui les met sérieusement en danger. Selon Règne Animal, les staffs et les malinois sont des races de chiens victimes de reproductions clandestines et vouées à des activités de combat.

L’association précise en revanche que ces chiens ne sont pas plus agressifs qu’une autre race. Mais à cause de leur musculature imposante et leur mâchoire puissante, ces races sont très prisées pour les combats, souvent clandestins.

De ce fait, ces mêmes races de chiens sont adoptées par des propriétaires avant d’être bien souvent abandonnées. Règne Animal indique que chaque jour, elle reçoit des appels de trois à quatre particuliers cherchant à abandonner leur staff ou leur malinois. Les raisons étant le manque de temps, l’adoption sans réflexion préalable et pressée par un effet de mode ou l’incapacité à assumer les besoins du chien.

Une adoption en association pour une traçabilité fiable

Pour éviter ces malentendus et ces abandons, Règne Animal rappelle que ces races demandent des connaissances bien précises pour leur éducation. À défaut, les propriétaires sont parfois démenés et sont poussés à abandonner leur chien.

L’association souligne ainsi que la majorité des abandons et des actes de maltraitance rapportés par la gendarmerie s’observe chez la population des 20-35 ans.

Alors, avant de franchir le pas de l’adoption, Règne Animal veut s’assurer que les personnes intéressées par ces chiens ont bien toutes les clés en main. L’association réclame ainsi une adoption responsable car il est difficile de trouver de nouveaux foyers aux chiens une fois adultes. Faute de foyers, les chiens sont euthanasiés.

Pour pallier la violence faite à ces animaux dans le but d’en faire des chiens de combat, Règne Animal encourage à l’adoption dans les associations afin que la traçabilité de l’animal soit garantie.

Et si vous souhaitez vous-même adopter un compagnon, l'association cherche des familles d'accueil pour de nombreux animaux, qu'il s'agisse de chiens, de chats, ou même d'animaux de ferme.

