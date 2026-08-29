L'influenceuse qui avait suscité l'indignation en arrachant un bébé wombat à sa mère en Australie a été condamnée à la prison

Samantha Strable, une influenceuse américaine de 26 ans qui avait provoqué un tollé en arrachant un bébé wombat à sa mère, a été condamnée à de la prison.

Elle a tout reconnu.

L’influenceuse Samantha Strable, 26 ans, a été condamnée par la justice américaine dans une affaire de chasse, plus d’un an après le scandale du wombat qu’elle avait arraché à sa mère en Australie.

Une influenceuse américaine condamnée à de la prison

Selon le New York Post, la mise en cause a écopé de 12 mois de mise à l’épreuve par le tribunal du comté de Sublette, dans le Wyoming. La raison ? La jeune femme a reconnu avoir chassé sans guide.

La créatrice de contenu, qui a assisté à l’audience en visioconférence, a également été condamnée à 180 jours de prison avec sursis et à 495 euros de frais de justice.

Crédit Photo : Sublette County Sheriff's Office

Les procureurs ont toutefois abandonné les sept chefs d’accusation qui pesaient contre elle. Samantha Strable était notamment accusée d’avoir capturé un animal sans permis ou pendant une période où la chasse était interdite, mais aussi de fraude et de fausse déclaration sous serment.

L’avocat de l’influenceuse, Nate Jeppsen, a assuré que sa cliente n’avait pas « intentionnellement cherché à enfreindre les lois du Wyoming sur la chasse », mais qu’elle « aurait dû savoir » qu’elle devait les respecter.

Une habituée de la chasse

L’Américaine avait été arrêtée le 21 novembre 2025 par le bureau du shérif du comté de Sublette après un signalement anonyme.

Celui-ci affirmait qu’elle « continuait d’acheter des permis réservés aux résidents alors qu’elle ne vivait plus dans cet État depuis plus de deux ans » et qu’elle « s’en vantait sur les réseaux sociaux auprès de plus de 90 000 abonnés » .

Crédit Photo : Facebook

Elle était alors soupçonnée d’avoir menti sur son lieu de résidence afin d’obtenir des permis de chasse pour les ours noirs, les élans, les pumas et les antilopes, ainsi que des permis de pêche.

Lors de son interpellation, Samantha Strable avait fermement contesté les accusations. Mais une recherche dans la base de données des permis du Game and Fish avait remis en cause sa version.

Il lui était aussi reproché d’avoir chassé sans guide dans une zone sauvage, en tant que non-résidente, selon les documents judiciaires.

Crédit Photo : Facebook

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Au cœur d’une polémique en Australie

Il y a environ un an, l’influenceuse avait scandalisé le monde entier après avoir arraché un bébé wombat à sa mère en Australie. Une scène qu’elle avait filmée et partagée sur sa page Instagram.

Sur ces images, on voit la jeune femme saisir le petit animal alors que sa mère tente de le protéger avant de s’enfuir en trottinant avec lui. Les faits se déroulent au bord d’une route, en pleine nuit.

La vidéo, devenue virale avant d’être supprimée, avait suscité une vague d’indignation. À l’époque, Samantha Strable avait reçu des milliers de menaces de mort et avait été vivement critiquée par le Premier ministre australien.

Crédit Photo : Facebook

Une pétition avait même été lancée pour demander l’interdiction de séjour de l’influenceuse en Australie.

Après le scandale, l’Américaine avait publié des excuses pour le moins surprenantes, accusant les Australiens d’hypocrisie concernant leur manière de traiter les animaux sauvages.

Elle avait ensuite déclaré être « sincèrement désolée pour la détresse » qu’elle avait provoquée, tout en affirmant que son seul objectif était de veiller à la sécurité des animaux.