L'influenceuse américaine qui avait arraché un bébé wombat à sa mère a été arrêtée

Samantha Strable, une influenceuse américaine vivement critiquée pour avoir arraché un bébé wombat à sa mère en Australie, a été arrêtée. Voici ce que l’on sait.

Son geste avait suscité l’indignation en Australie. Samantha Strable, une influenceuse américaine, s’est attiré les foudres du pays en mars 2025 après avoir publié une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Dessus, on voit la jeune femme arracher un bébé wombat à sa mère en détresse. La scène se déroule sur le bord d’une route australienne, en pleine nuit.

Cette séquence a provoqué la colère de la population australienne, ainsi que celle des associations de protection animale.

Face au tollé, la créatrice de contenu a décidé de supprimer les images, avant de rentrer en catimini aux États-Unis. Son comportement irresponsable envers la faune locale a failli lui coûter cher.

Crédit Photo : Sam Jones

À l’époque, Samantha Strable, aussi connue sous le nom de Sam Jones, risquait d’être poursuive pour « délit de cruauté envers les animaux ». Une infraction qui s’accompagne d’une amende d’un montant maximal de 135 000 euros et d’une peine de prison de sept ans.

L’influenceuse a été arrêtée aux États-Unis

Il y a quelques jours, l’Américaine a finalement été arrêtée au pays de l’oncle Sam pour une tout autre raison.

Comme le rapporte le New York Post, cette dernière a été interpellée dans l’État du Wyoming pour violation présumée des lois sur la chasse.

Crédit Photo : County Sheriff's Office

Dans le détail, elle est accusée d’avoir menti sur son lieu de résidence dans le but d’obtenir des permis de chasse dans le Wyoming.

Selon les informations de la presse locale, l’influenceuse de 25 ans a été incarcérée le 21 novembre dans la prison du comté de Sublette, une région montagneuse.

Crédit Photo : Sam Jones / Facebook

Celle-ci fait désormais face à huit chefs d’accusation, dont six pour faux témoignage et un pour avoir chassé sans permis. Ce n’est pas tout. Il lui est aussi reproché d’avoir chassé sans guide dans une zone sauvage, en tant que non résidente, selon les documents judiciaires.

Ces mêmes documents indiquent que Samantha Strable réside à Great Falls, dans le Montana.

Elle risque la prison

Depuis son retour d’Australie, la présumée coupable s’est fait très discrète sur la toile. Sa supercherie a été découverte cet été après que les autorités américaines ont reçu un signalement anonyme le 11 août.

« Samantha Strable continue d'acheter des permis de chasse pour résidents alors qu'elle ne réside plus dans le Wyoming depuis plus de deux ans, et s'en vante sur les réseaux sociaux auprès de ses plus de 90 000 abonnés », a indiqué une personne auprès des forces de l’ordre.

Crédit Photo : Sam Jones / Facebook

Le Cowboy State Daily souligne qu'une recherche dans la base de données des permis de chasse et de pêche montre que la vingtenaire a commencé à acheter des permis de résident en 2022.

Les accusations portées contre la présumée coupable sont passibles de lourdes amendes et d'une peine d’emprisonnement. À noter qu’elle a été remise en liberté sous caution le jour même de son arrestation.

Peu après le scandale impliquant le jeune wombat, Sam Jones avait expliqué son acte dans une longue déclaration, dénonçant au passage le cyberharcèlement dont elle assure avoir été victime.