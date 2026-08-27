Deux hommes de 29 et 57 ans meurent encornés par des taureaux lâchés dans les rues lors d'une fête au Mexique

Au Mexique, deux hommes sont morts après avoir été chargés et encornés par des taureaux lors d’une fête dédiée à la tauromachie. Plusieurs spectateurs ont aussi été blessés.

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Un taureau en train de charger les participants

Une scène d’horreur.

Les faits se sont produits samedi 22 août, lors de la Huamantlada, une fête taurine organisée dans les rues de Huamantla, au Mexique, rapporte le site LADbible.

Cet événement, organisé tous les ans dans cette localité, s’inspire des fêtes de San Fermín à Pampelune, en Espagne, célèbres pour leurs courses de taureaux durant lesquelles des participants courent aux côtés des animaux.

Les participants en train de s'agripper aux barrièresCrédit Photo : Capture d’écran X

Deux personnes meurent après avoir été encornées par des taureaux

Cette année, les festivités ont tourné au drame lorsque vingt et un taureaux de combat, relâchés dans les rues, ont violemment chargé les coureurs, sous les yeux des spectateurs.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des personnes encornées et projetées dans les airs par les animaux, tandis que d’autres s’accrochent désespérément aux barrières pour les éviter. Si onze blessés ont été enregistrés, deux participants ont perdu la vie.

La première victime, Juan Manuel Filomeno, 29 ans, a reçu un coup de corne d’un taureau alors qu’il tentait de lui échapper. Grièvement touché à la tête et au thorax, il est décédé le jour même.

Luis Xolocotzi Ramirez, 57 ans, a quant à lui été encorné et a subi un traumatisme crânien, une blessure au thorax ainsi qu’une plaie profonde à la cuisse. Malgré sa prise en charge dans un hôpital de l’État de Mexico, il n’a pas survécu.

La suite après cette vidéo

L’incident a eu lieu moins de 2 minutes après le début de la course

Comme le précisent nos confrères, il s’agit des premiers décès enregistrés en huit ans lors de ce festival, qui se tient dans la ville depuis plus de 70 ans.

L’incident a eu lieu seulement 90 secondes après le début de la course. Le premier blessé a été signalé alors que des centaines de personnes assistaient à la scène et encourageaient les coureurs.

Un taureau en train de charger les participants Crédit Photo : Capture d’écran X

Sur les images diffusées notamment sur X, on voit des participants tentant de distraire les taureaux à l’aide de capes rouges alors que les attaques se poursuivent.

Face à cette situation, des brancards ont alors été passés au-dessus des rambardes afin d’évacuer les personnes gravement blessées.

Sur l’une des vidéos, on aperçoit une jeune femme chargée par un taureau. Projetée dans les airs, elle parvient à se relever avant de quitter les lieux à pied.

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Mexique

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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