Un triathlète de 31 ans échappe à un attaque d'alligator en lui enfonçant le pouce dans... l'œil !

En Caroline du Sud, un triathlète de 31 ans a échappé à une attaque d’alligator grâce à un réflexe qui lui a sauvé la vie.

C’est ce qu’on appelle avoir un instinct de survie.

Jonathan Bruney, un triathlète et coach en endurance américain de 31 ans, a frôlé la mort après avoir été attaqué par un alligator dans une rivière. Mais un réflexe lui a permis de s’en sortir.

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Un athlète américain attaqué par un alligator dans une rivière

Les faits se sont déroulés dans la matinée du dimanche 23 août, vers 10 h 35, dans la rivière Savannah, à North Augusta, en Caroline du Sud, rapporte le magazine américain People.

Jonathan Bruney nageait avec plusieurs athlètes de son équipe pour se préparer à un Ironman prévu le 27 septembre prochain. Alors qu’il s’entraînait, le trentenaire a senti quelque chose lui attraper le bras droit.

« Ça m’a frappé sans prévenir. Tout à coup, j’ai reçu un violent choc. L’impact a été assez important sur mon côté droit… J’ai eu l’impression d’avoir heurté un obstacle de plein fouet avec mon coude, comme si j’avais plongé sur le sol d’un terrain de basket », a raconté le sportif à WRDW.

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Jonathan a d’abord pensé avoir percuté un tronc d’arbre, avant de ressentir une « douleur glaciale » lui parcourir le bras. Il a alors compris qu’un alligator venait de le mordre.

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Il survit grâce à un incroyable réflexe

La suite de l’attaque s’est déroulée à la vitesse de l’éclair. L’animal a saisi sa « proie » avant de l’entraîner sous l’eau.

De son côté, Jonathan savait qu’il devait agir rapidement pour éviter que l’alligator ne se mette à se tourner sur lui-même, une technique appelée «death roll», qui aurait pu lui infliger des blessures supplémentaires.

Il a alors enfoncé son pouce gauche dans l’œil du prédateur afin de le forcer à lâcher son bras.

« Je savais que c’était les yeux qu’il fallait viser. J’ai posé ma main sur son museau, j’ai tendu le bras et j’ai enfoncé mon pouce dans son œil. Il m’a alors relâché », a-t-il expliqué.

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Il a ensuite crié pour alerter les autres personnes présentes à proximité. Matthew Davis, un triathlète formé aux premiers secours, a utilisé la corde de sa bouée de natation pour faire un garrot de fortune et stopper le saignement. Transporté d’urgence à l’hôpital, Jonathan souffrait de lésions cutanées et graisseuses, mais ses muscles étaient épargnés.

« Ça aurait pu être bien pire. Je suppose que j’ai gagné à la loterie des alligators », a ajouté le survivant.

Après l’incident, les policiers ont passé les berges au peigne fin pour retrouver l’animal, sans succès.

Malgré les recommandations des médecins, qui lui conseillent d’éviter la baignade pendant environ un mois, Jonathan compte bien participer à la compétition fin septembre.