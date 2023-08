Faire jouer votre chien avec une balle de tennis est dangereux pour lui et voici pourquoi

Les chiens les plus joueurs aiment beaucoup s’amuser avec une balle. Celle des joueurs de tennis est particulièrement divertissante car elle possède la taille idéale, s’avère légère et rebondit. Malheureusement, ce jouet peut représenter un danger pour nos compagnons à quatre pattes.

Zoom sur la composition d’une balle de tennis

Pour expliquer les risques liés à l’utilisation d’une balle de tennis, il faut étudier sa composition. À savoir qu’elle est fabriquée à partir de deux demi-sphères en caoutchouc. Toutes deux sont collées avant d’être pressurisées.

Ensuite, la balle de tennis se recouvre d’une feutrine synthétique. Cette matière est élaborée à partir de nylon et de laine. La plupart du temps, elle est teinte en jaune. Et pour que ce tissu obtienne la fameuse texture typique des balles de tennis, les fabricants projettent un jet de vapeur.

Enfin, cette balle renferme de l’air dont la pression est deux fois supérieure à celle de l’atmosphère.

Le danger ne provient pas d’un gaz toxique

Les passionnés de tennis savent qu’il existe plusieurs types de balles. En fonction du niveau et de l’âge des joueurs, le poids, le volume et d’autres caractéristiques varient. Chacune est identifiable grâce à sa couleur. Ainsi, on trouve aussi des balles de tennis orange et rouges.

Sur Internet, on a pu lire, à plusieurs reprises, que le danger proviendrait du gaz toxique renfermé dans ces balles. En réalité, cette information est fausse. À l’intérieur de cette balle, il n’y a que de l’air ou de l’azote. Or, ces molécules ne sont pas toxiques.

Des risques liés à la composition des balles de tennis

Si la balle de tennis est dangereuse pour les chiens, c’est à cause de sa composition. En effet, le textile feutre synthétique expose l’animal à des risques multiples. D’une part, le mélange de nylon et de laine se révèle abrasif et donc agressif pour l’émail recouvrant les dents.

De plus, des petits cailloux et autres résidus divers s’accrochent à ce tissu. Lorsque les chiens jouent avec cette balle, ces impuretés peuvent donc rester coincées entre leurs dents ou être avalées.

Ainsi, les animaux se retrouvent exposés à des maladies transmises par des parasites. Mais ce qu’il faut à tout prix éviter, c’est l’ingestion d’un bout du tissu recouvrant la balle de tennis. Outre les troubles intestinaux qui pourraient survenir, le risque d’une occlusion intestinale est bien réel. Et si rien n’est fait, cette situation pourrait encore s’aggraver avec une perforation de l’intestin.

Les risques sont similaires si le chien avale les morceaux de caoutchouc qui composent la balle de tennis.

Tous les chiens sont concernés

Au vu de la composition de ce jouet, mieux vaut l’interdire aux petits chiens comme aux gros. En effet, tous sont exposés aux risques précédemment énumérés. Et ces derniers sont d’autant plus importants avec les chiots. Car ils ont tendance à mastiquer leurs joujoux pendant de longues heures.

Au fil des jeux, la balle de tennis finira par se casser. Et les petits morceaux risquent de se retrouver dans leur estomac.

Aujourd’hui, il est très facile de trouver tout un tas de jouets pour chiens. Alors, autant remplacer cette fameuse balle de tennis et éliminer tout risque pour leur santé.