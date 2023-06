Triste nouvelle, la cigogne dont le bec était coincé dans une canette n'a malheureusement pas survécu

Triste nouvelle ! Repérée avec une canette coincée dans son bec, une cigogne avait été prise en charge par un centre de soins. Hélas, l’animal était trop faible et n’a pas survécu.

Depuis deux jours, son histoire avait ému les réseaux sociaux. Mardi, un groupe d’élèves en sortie scolaire près de la commune de Tournus, en Saône-et-Loire, avait repéré une cigogne dans une posture extrêmement dangereuse.

Crédit photo : Paul Bubba

Un agriculteur l’avait aussi repérée à 150 kilomètres de là, près de Vesoul en Haute-Saône, le lundi 12 juin puis le mercredi 14 juin. Une autre observation avait eu lieu le 16 juin à Faverney.

Une canette d’une célèbre marque de soda, Coca-Cola pour ne pas la nommer, était coincée sur le bec de l’oiseau depuis plusieurs jours. Les réseaux sociaux s'étaient alors mobilisés pour tenter de sauver la cigogne.

La cigogne n’a pas survécu à son sort tragique

Alerté, l’Office français de la biodiversité avait alors affirmé que l’animal avait très peu de chances de s’en sortir car il était incapable de boire et de manger.

L’animal a finalement été retrouvé, puis capturé à l’aide d’un filet avant d’être mis à l’abri dans un enclos grillagé au centre Athénas. On pensait la cigogne sauvée et l'optimisme était au beau fixe mais son état très faible, après ces nombreux jours sans s’alimenter, a eu raison d’elle.

Crédit photo : Lucile

En effet, ce jeudi matin, le centre jurassien Athénas a annoncé à France Bleu que la cigogne avait succombé à la détérioration de sa santé. Sa triste histoire et sa tragique fin remettent la lumière sur les effets de la pollution et des déchets sauvages sur la faune et la flore. Une bien triste histoire.