Limoges : en nettoyant un parc, ils découvrent un objet valant 42.000€ parmi les ordures

Dimanche 14 janvier, des bénévoles se sont regroupés au parc public de l’Auzette, à Limoges, pour ramasser les déchets. Entre les mégots et les emballages, ils ont eu la surprise de trouver un objet d'une grande valeur.

Depuis trois ans, une journée de ramassage des déchets est organisée à Limoges afin d’optimiser le travail des 130 jardiniers de la ville. Ainsi, des bénévoles s’activent pour soulager le travail des agents qui n’ont pas d’équipe dédiée à la propreté des espaces verts.

“Cette mission prend plus ou moins de temps. Cela dépend des secteurs et de la période. Tout au long de l’année, ramasser les déchets jetés par terre prend 25 à 30% de leur temps, avec des pics les lundis. Parfois, nos agents sont même contraints d’effectuer des heures supplémentaires le dimanche pour rendre les sites propres. Embaucher de nouvelles personnes pour le ramassage des déchets serait une solution sans fin. C’est un problème d’éducation des gens qui jettent à côté des poubelles et des écobox”, a regretté Catherine Lorthois, directrice du service des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité pour la Ville de Limoges.

Une montre Rolex parmi les déchets

Ce dimanche 14 janvier, des bénévoles se sont rassemblés pour ramasser les déchets au parc de l’Auzette et sur les bords de la Vienne. En famille ou entre amis, ils se sont mobilisés afin de faire un geste pour l’environnement. Une opération qui a lieu tous les deux mois, selon l'initiative des conseillers de quartiers de la ville.

Ce jour-là, contre toute attente, les bénévoles ont trouvé un objet de grande valeur au milieu des mégots de cigarette, emballages, canettes de soda, bouteilles et capsules de bière. Parmi tous ces déchets, ils ont découvert... une montre Rolex !

Crédit photo : iStock

La montre se trouvait par terre, entre deux mégots de cigarette. Son bracelet était cassé, ce qui laisse penser qu’elle est tombée du poignet de son propriétaire. Une découverte qui a provoqué la surprise chez les bénévoles.

“Trouver une Rolex parmi les déchets, cela va peut-être inciter d’autres personnes à venir nous aider lors des prochains ramassages”, s’est amusé l'un d'eux.

Cette montre de luxe est généralement estimée entre 5 000 et 42 000 euros selon la gamme, à condition qu’il s’agisse d’un modèle original et non d’une copie. Pour retrouver son propriétaire, des vérifications vont être menées afin de savoir si cette montre perdue a été signalée à la police ou la gendarmerie de la ville.