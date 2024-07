1 Français sur 4 admet avoir cette habitude dégoûtante en voiture

Selon une nouvelle enquête réalisée par Ipsos pour la Fondation Vinci Autoroutes, un quart des Français jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur la route des vacances. Un comportement encore plus fréquent chez les jeunes.

Sur la route des vacances, vous pouvez être amené à observer le paysage pour passer le temps. Mais si vous observez le bas-côté, vous remarquerez des quantités astronomiques de déchets abandonnés sur le bord de la route. Des mégots et des emballages plastique qui polluent l’environnement et portent atteinte à la biodiversité.

Pour la dixième année consécutive, Ipsos a réalisé une enquête pour la Fondation Vinci Autoroutes sur le comportement des Français au volant. Cette année, l’enquête a été réalisée sur internet du 23 au 28 mai sur un échantillon de 2 200 personnes âgées de 16 à 75 ans.

27% des Français jètent leurs déchets dans la nature

Les résultats de l’enquête sont accablants. D’après l’étude, un quart des Français continue de jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur la route des vacances. Cela représente 27% des Français, soit plus d’une personne sur quatre. Un chiffre qui stagne pour la troisième année consécutive, signe que les conducteurs ne changent pas leurs habitudes. Les jeunes conducteurs sont particulièrement concernés puisque 40% des moins de 35 ans jettent leurs déchets dans la nature.

Si certains déchets organiques, comme des trognons de pomme ou des noyaux sont jetés dans la nature, on retrouve également des papiers, des mouchoirs, des emballages, des bouteilles en plastique, des canettes et des mégots de cigarette sur la route. Selon l’enquête, 24% des fumeurs avouent jeter leurs mégots de cigarette par la fenêtre en conduisant.

En parallèle, 87% des personnes interrogées se disent “préoccupées par les problématiques environnementales”. Malgré cette inquiétude, un quart des conducteurs continue donc de polluer et d’impacter la nature. Pour rappel, jeter ses déchets dans la nature pollue les eaux et les sols, porte atteinte à la biodiversité, augmente les risques d’incendie et d’accidents pour le personnel autoroutier et les autres usagers.

Pour éviter cela, voici quelques gestes simples à adopter en voiture. Emportez un sac poubelle pour garder vos déchets près de vous ou dans votre coffre le temps d’arriver à destination ou arrêtez-vous sur une aire d’autoroute, qui sont toutes équipées de poubelles.

Pour rappel, jeter ses ordures sur la voie publique, et ce même s’il s’agit d’un mégot de cigarette, est interdit par la loi et passible d’une amende de 135 euros.