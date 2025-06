La couleur d'un chien pourrait indiquer sa durée de vie, selon une étude

Et si la couleur du pelage de votre chien donnait des indications sur sa durée de vie ? C’est ce que démontre une étude menée sur une race bien précise.

Un chien est un animal de compagnie adorable que l’on aimerait garder auprès de soi toute sa vie. Malheureusement, les chiens ont une espérance de vie moyenne située entre 10 et 13 ans. Ainsi, nos boules de poils adorées ne sont pas immortelles, surtout cette race qui vit le moins longtemps au monde.

À l’inverse, il existe des chiens qui vivent longtemps, comme ces races à la longue espérance de vie. Mais selon une étude menée par l’Université de Sydney, la couleur d’un chien pourrait en dire beaucoup sur son espérance de vie. On vous en dit plus.

Crédit photo : iStock

Connaître l’espérance de vie de son chien

Cette étude s’est basée sur les Labradors, des chiens très appréciés des familles. Selon les chercheurs, la durée de vie d’un Labrador peut varier selon la couleur de son pelage. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé 33 000 dossiers vétérinaires de chiens originaires du Royaume-Uni, comme le rapporte Filalapat.

Crédit photo : iStock

D’après l’étude publiée dans le journal Canine Genetics and Epidemiology, les Labradors couleur chocolat vivent moins longtemps que les noirs et jaunes. Selon Le Mag du Chien, ces derniers ont une espérance de vie 10% supérieure aux Labradors chocolats, qui ont plus de problèmes d’oreilles et de peau.

Même si les Labradors couleur chocolat vivent moins longtemps que les autres, il est important de rappeler que l’espérance de vie d’un chien varie surtout selon son mode de vie et son alimentation. Ainsi, plus vous prendrez soin de votre chien, plus il aura de chances de vivre longtemps !