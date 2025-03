Voici la race de chien qui vit le moins longtemps au monde

Certains chiens vivent plus longtemps que d’autres selon leur race. Malheureusement, les grands chiens ont tendance à vivre moins longtemps que d’autres. Découvrez quelle est la race de chien qui vit le moins longtemps dans le monde.

Les propriétaires de chiens sont gagas de leur compagnon à poils. Mieux vaut les garder le plus longtemps près de soi pour être plus heureux et de repousser le moment déchirant où ils nous quitteront.

Ainsi, avant de choisir le chien qui vous accompagnera dans votre vie, il faut prêter attention à la race de l’animal. Selon des études, certaines races de chiens vivent moins longtemps que d’autres. Forcément, des exceptions existent. Mais voici les races de chiens dont l'espérance de vie est inférieure aux autres.

Quelles sont les races de chiens qui vivent le moins longtemps ?

Les grandes races de chiens ont une espérance de vie plus courte que les races de petits chiens. Voici les 5 races de chiens dont l’espérance de vie est la moins élevée.

Le Rottweiler

Crédit photo : Ideas_Studio/ iStock

Le Rottweiler est un chien dont l’éducation n’est plus à louer. Il faut dire que c’est dans sa nature : obéissant, dévoué, courageux et alerte. Mais ce chien que l’on utilisait autrefois pour garder les troupeaux vit entre 7 et 10 ans.

Le dogue allemand

Crédit photo : BiancaGrueneberg/ iStock

Le dogue allemand est un chien impressionnant dont la taille varie entre 71 et 90 centimètres au garrot. S’il est amical, dévoué et réservé, son espérance de vie reste courte : de 7 à 9 ans.

Le lévrier irlandais

Crédit photo : Ashva/ iStock

Il n’est pas étonnant que le lévrier irlandais ne vive pas longtemps. Ce chien réputé pour sa douceur et sa générosité est le plus grand du monde puisqu’il peut atteindre les 100 centimètres de long même si sa moyenne oscille entre 71 et 81 centimètres de hauteur. Son espérance de vie est estimée entre 6 et 10 ans.

Le bouvier bernois

Crédit photo : Aleksandr Zotov/ iStock

Reconnaissable à sa robe noire tricolore, le bouvier bernois a bonne réputation. Il est affectueux, fidèle et loyal envers ses maîtres. Cependant, il ne vit généralement qu’entre 6 et 8 ans.

Le dogue de Bordeaux

Crédit photo : Bigandt_Photography/ iStock

C’est la race de chien qui vit le moins longtemps. Selon la Société américaine des Dogues de Bordeaux, cette race a une espérance de vie de 5 à 7 ans. Dans certains cas, elle peut atteindre les 10 ans. Il s’agit d’un gros chien et Lionel Messi en possède un.